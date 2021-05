PSICOLOGÍA: LUCES Y SOMBRAS

Las personas son nuestros maestros, nos enseñan de nosotros mismos lo que no queremos ver, es decir son espejos que nos reflejan lo que tenemos reprimido y no quiero aceptar, o también aquello positivo que no queremos ver, es decir, todos tenemos luces y sombras.



Cuando hacemos una crítica a un amigo, familiar o conocido y somos poseído por una emoción, por una energía muy fuerte, osea que yo crítico de una manera excesiva, es una sombra mía que yo estoy proyectando.



