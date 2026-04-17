Molino Victoria busca incorporar analista/coordinador de logística en María Juana

La empresa Molino Victoria S.A. abrió una convocatoria laboral para cubrir el puesto de Analista/Coordinador de Logística y Transporte, con sede en la localidad de María Juana.

Según se informó, el objetivo del puesto será gestionar y optimizar la cadena de suministro en el área de transporte, garantizando eficiencia en los costos, cumplimiento de plazos y una adecuada relación con los proveedores logísticos .

Entre las principales responsabilidades se destacan la gestión de transportistas —incluyendo negociación de tarifas y seguimiento de envíos—, el análisis de costos logísticos, la medición de indicadores de rendimiento (KPIs), la optimización de procesos y el control de la documentación vinculada al transporte, como remitos, facturas y cartas de porte .

En cuanto a los requisitos, la empresa solicita formación terciaria o universitaria en carreras como Logística, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas, además de contar con al menos dos años de experiencia en el área. También se requiere manejo avanzado de Excel, con capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y elaborar reportes .

El puesto es de jornada completa y está orientado a perfiles con habilidades analíticas, capacidad de negociación, proactividad y orientación a resultados. Se valorará además el conocimiento de sistemas de gestión (ERP).

Los interesados deberán enviar su currículum vitae, incluyendo remuneración pretendida, al correo electrónico rrhh@molinosvictoria.com