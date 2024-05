ACBOS: Fin de semana de definiciones en primera

Durante el fin de semana se jugará la última fecha del Torneo Apertura de primera división del Oeste Santafesino. Atlético María Juana buscara quedarse con el tercer puesto de la tabla y así empezar a diagramar los cruces de playoff.

El equipo comandado por Germán Gallo disputará la última fecha de la fase regular en condición de visitante ante Juventud Unida de Cañada Rosquín. El “auriazul” buscará levantar cabeza, luego de dos derrotas como local y asegurar la tercera colocación para jugar los cuartos de final al mejor de tres partidos.

En la actualidad, Santa Paula de Gálvez es el que manda con 16 puntos lo siguen, Atlético San Jorge con 15 unidades que aseguró la segunda colocación con la victoria ante Atlético Sastre por 88 a 80. Tercero se encuentra Atlético María Juana con 13, cuarto Trebolense con 13. San Martin de Carlos Pellegrini se ubica 5º con 11, 6º Americano 11, 7º Brown 11, 8º Ceci 11, 9º Atlético Sastre 10 y 10º Juventud Unida 9.

La última fecha tiene todo por definir y tendrá estos choques apasionantes: Ceci vs Santa Paula, Juv. Unida vs Atl. María Juana, Americano vs Trebolense, At. Sastre vs San Martín y Brown vs At. San Jorge.

Es importante destacar que del 1 al 6 deberán esperar a que se defina la reclasificación que la jugarán el 7º y 10º y el 8º y 9º de la tabla de posiciones. Una vez definidos los cruces se disputarán los cuartos de final al mejor de 3 partidos.

Por último, si Atlético María Juana logra quedarse con el tercer puesto, se cruzará en los playoffs con el 6º de la general.