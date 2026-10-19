Alejandro Schujman llega a María Juana con la charla “Ser padres, no pares: el arte de poner límites”

La Sociedad Italiana de María Juana será escenario este miércoles 21 de octubre de una conferencia a cargo del reconocido psicólogo Alejandro Schujman, quien presentará “Ser padres, no pares: el arte de poner límites”, una propuesta destinada a familias, docentes y adultos interesados en reflexionar sobre la crianza y el acompañamiento de los adolescentes.

La actividad se realizará a las 20 horas y tendrá entrada con aporte a voluntad, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad.

La iniciativa es impulsada por la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI) Nº 8143 “José Manuel Estrada” y la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda., en el marco de una nueva edición del Encuentro de Jóvenes Emprendedores (E.J.E.).

Una propuesta para reflexionar sobre la crianza

La conferencia propone abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la crianza, la importancia de establecer límites y el rol de los adultos en el desarrollo emocional de niños y adolescentes.

A través de su experiencia profesional, Schujman aborda habitualmente cuestiones vinculadas con los vínculos familiares, la adolescencia y las dificultades que enfrentan madres y padres a la hora de acompañar el crecimiento de sus hijos.

La actividad busca generar herramientas y promover el diálogo entre los adultos responsables de la educación y formación de las nuevas generaciones.

El Encuentro de Jóvenes Emprendedores

La presentación se realizará en la antesala del tradicional E.J.E., una propuesta educativa que cada año reúne a estudiantes de María Juana en torno al emprendedurismo, el cooperativismo, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Organizado por la EESOPI Nº 8143 “José Manuel Estrada” junto a la Cooperativa Escolar “Manos a la Obra” Ltda., el encuentro incluye talleres, actividades de producción, charlas y espacios recreativos destinados a fortalecer la formación integral de los jóvenes.

La conferencia de Alejandro Schujman se suma a esta propuesta con una invitación a involucrar también a las familias y a los adultos en el acompañamiento de los adolescentes.

La cita será este miércoles 21 de octubre, a las 20 horas, en la Sociedad Italiana de María Juana, con entrada a aporte voluntario.