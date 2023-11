Alerta por una app trucha de Mercado Pago para estafar a comerciantes

En los últimos días las redes sociales vienen reflejando el reclamo de muchos comerciantes estafados mediante una app trucha que simula ser Mercado Pago. con la que los clientes aparentan hacer un pago por transferencia que en realidad no ocurre. La aplicación falsa se vende a través de redes sociales, no está disponibles en las tiendas oficiales.

Según los relatos de los damnificados en redes sociales, el estafador hace una compra, a la hora de pagar le avisa al vendedor que va a pagar con Mercado Pago, tipea un alias CBU y el importe. Luego le muestra al comerciante su celular con una pantalla muy similar a la de la aplicación, con el importe correcto y se va. Pero el dinero no llega nunca.

La app trucha tiene un diseño muy similar al verdadero, aunque existen diferencias. Su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas. El comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.

La app se trata de un archivo con terminación APK, no puede descargarse de Play Store ni ninguna tienda oficial similar. “App falsa Mercado Pago. Aplicación falsa para hacer transferencias. Alias, CVU y código QR. Saldo Infinito. ¡Sin virus! APK ¿Qué trae? Video explicativo. Paso por paso”, dice un mensaje que puede verse en la red X (ex twitter), junto a un link de Telegram para contactar al vendedor en forma anónima. El “saldo infinito” alude a los falsos fondos que se le cargan a la aplicación, que al ser instalada en el teléfono trae riesgos como cualquier software de origen desconocido.

Desde la compañía Mercado Pago admitieron el problema y expresaron: “estamos al tanto y monitoreando e investigando el tema. Por el momento no tenemos reclamos vinculados a esta situación. Recordamos a los comerciantes que siempre tienen que chequear en su app que se haya procesado el pago antes de entregar el producto o servicio.

Y agregaron: “aquellos usuarios que quieran descargar la app, siempre deben buscar en las tiendas oficiales de Android y Apple. Y a quienes ya la tengan, recordarles que siempre deben activar la verificación en dos pasos, para mejorar la seguridad”.

La app trucha de Mercado Pago ya tiene muchas víctimas, en particular en el interior del país y hasta ya provocó la detención de un delincuente.

En la provincia de San Juan, tres jóvenes quisieron pagar con la app falsa en un local de comidas de la localidad de Rawson y exhibieron el comprobante falso. El dueño del comercio desconfió del contenido de la pantalla y reclamó otra forma de pago. Por lo cual, dos de los jóvenes se dieron a la fuga y el tercero fue retenido por otros clientes mientras el dueño llamó a la policía. Un “fuero de flagrancia” lo condenó a 1 año y 2 meses de prisión condicional por el delito de estafa.