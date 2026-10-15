Alumnos de la EETP N.º 380 de María Juana participaron de Experiencia Educativa en el INTA Rafaela

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 380 de María Juana participaron de una nueva edición de Experiencia Educativa, la propuesta organizada por el INTA Rafaela para acercar a las nuevas generaciones al conocimiento científico, tecnológico y productivo del sector agropecuario.

La actividad reunió a más de 2.500 estudiantes de distintos niveles educativos, provenientes de diferentes localidades y puntos del país, que recorrieron durante una semana las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela.

La iniciativa incluyó jornadas escolares destinadas a alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, además de actividades para estudiantes de escuelas agrotécnicas y facultades. A través de experiencias prácticas y recorridos guiados, los participantes pudieron conocer de cerca distintos procesos vinculados con la producción agropecuaria.

Durante las jornadas, los estudiantes exploraron el sistema lechero, desde el suelo y los cultivos hasta la producción animal y el recorrido de la leche desde el campo hasta su industrialización. También conocieron el trabajo, la ciencia y la tecnología que intervienen en la elaboración de los productos lácteos.

La propuesta tuvo como objetivo promover el aprendizaje a través de la experiencia, fomentar el pensamiento crítico y generar conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, la innovación y el bienestar animal.

Además, las actividades permitieron fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el sector productivo, acercando a los jóvenes a las distintas etapas de una actividad fundamental para la economía regional.

La edición contó con el acompañamiento de más de 20 empresas de la región, instituciones y organismos públicos. Desde el INTA también destacaron el compromiso de su personal, que hizo posible sostener las jornadas pese a la reducción del equipo de trabajo.

La participación de los alumnos de la EETP N.º 380 de María Juana representó una oportunidad para ampliar conocimientos y vincular los contenidos educativos con experiencias concretas, en contacto directo con la ciencia, la tecnología y la producción agropecuaria.