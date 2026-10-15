Alumnos de la EETP N.º 380 de María Juana participaron de Experiencia Educativa en el INTA Rafaela

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Estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 380 de María Juana participaron de una nueva edición de Experiencia Educativa, la propuesta organizada por el INTA Rafaela para acercar a las nuevas generaciones al conocimiento científico, tecnológico y productivo del sector agropecuario.

La actividad reunió a más de 2.500 estudiantes de distintos niveles educativos, provenientes de diferentes localidades y puntos del país, que recorrieron durante una semana las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela.

La iniciativa incluyó jornadas escolares destinadas a alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, además de actividades para estudiantes de escuelas agrotécnicas y facultades. A través de experiencias prácticas y recorridos guiados, los participantes pudieron conocer de cerca distintos procesos vinculados con la producción agropecuaria.

Durante las jornadas, los estudiantes exploraron el sistema lechero, desde el suelo y los cultivos hasta la producción animal y el recorrido de la leche desde el campo hasta su industrialización. También conocieron el trabajo, la ciencia y la tecnología que intervienen en la elaboración de los productos lácteos.

La propuesta tuvo como objetivo promover el aprendizaje a través de la experiencia, fomentar el pensamiento crítico y generar conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, la innovación y el bienestar animal.

Además, las actividades permitieron fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el sector productivo, acercando a los jóvenes a las distintas etapas de una actividad fundamental para la economía regional.

La edición contó con el acompañamiento de más de 20 empresas de la región, instituciones y organismos públicos. Desde el INTA también destacaron el compromiso de su personal, que hizo posible sostener las jornadas pese a la reducción del equipo de trabajo.

La participación de los alumnos de la EETP N.º 380 de María Juana representó una oportunidad para ampliar conocimientos y vincular los contenidos educativos con experiencias concretas, en contacto directo con la ciencia, la tecnología y la producción agropecuaria.