Argentina se ubica entre los países con los salarios mínimos más bajos de América Latina

Según los últimos relevamientos oficiales posicionan a Argentina, con un salario mínimo de u$s 200,80, por detrás de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. La situación se agravó luego de la devaluación de mediados de septiembre y la creciente inflación.

En el mes de febrero el salario mínimo pasó de $156.000 mensuales a $180.000, para llegar a los $208.000 en marzo, lo que equivale a u$s 200,80 al tipo de cambio libre.

Por lo cual, Argentina quedó entre los cinco países con el ingreso más bajo de la región junto a Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela.

En la vereda de enfrente, se encuentran los países con mejores remuneraciones de la región: Costa Rica (u$s 714), Uruguay (u$s 594), Chile (u$s 470), Ecuador (u$s 460) y México (u$s 456). Por su parte, Brasil se ubica de la mitad de tabla para abajo con u$s 282.

En febrero, la Argentina registró una suba de los precios al consumidor del 13,2% y del 276% en un año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta es, otro de los indicadores económicos que enciende las alarmas, Argentina volvió a registrar la más alta del mundo en febrero.

Seguramente, nos preguntamos por qué siguen bajando los salarios en Argentina. Y según un informe de la consultora Focus Market, el ingreso de los argentinos, medidos en dólares, se acercan hoy a los niveles de la salida del régimen de la convertibilidad.

Damián Di Pace, director de la consultora, explicó que “la inflación no ha dado respiro en los últimos 13 años y en el acumulado el salario ha perdido fuertemente frente a la variación de precios en la economía”.

Además, Di Pace, agregó: “Sin argentinos que tomen el riesgo de invertir sus ahorros no hay producción ni empleo. Sin empleo y mayor crecimiento en la producción es imposible mejorar el ingreso. Con un Estado que financia su mala e ineficiente administración del sector público, con impuestos que recaen sobre el que arriesga, y emisión monetaria que recae sobre la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, la aversión al riesgo ha sido cada vez mayor en los últimos tiempos. Nadie invierte ni produce”.

Focus Market señaló que otros de los puntos es cómo la crisis económica afecta el ingreso medio per cápita familiar en forma mensual en cada provincia. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, el ingreso per cápita familiar promedio es de u$s 213, le siguen Tierra del Fuego con u$s 203 y Jujuy u$s 155. Todas estas provincias reciben ingresos por encima de los 100 dólares.

Pero hay otras provincias en que los números son alarmantes como Chubut, Corrientes y Formosa que conviven con u$s 59, u$s 69 y 76 dólares mensuales respectivamente.

En tanto que la devaluación del peso frente al dólar, el rezago de la emisión monetaria, la salida de precios controlados en la economía, la corrección de tarifas de servicios públicos y el ajuste a servicios privados llevan a una pérdida aún mayor del ingreso de los argentinos.