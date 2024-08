Arrancó una nueva fecha de la Liga Rafaelina, Atlético y Talleres juegan el domingo

El jueves por la noche comenzó a rodar nuevamente la pelota en la Liga Rafaelina de Fútbol con el primer adelanto del fin de semana. 9 de Julio volvió a caer y esta vez ante Deportivo Tacural que lo goleó 3-0 . Atlético María Juana y Talleres juegan el domingo en horario oficial.

Este jueves por la noche se abrió la 7° fecha del Torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Por la Zona B, Deportivo Tacural goleó 3-0 a 9 de Julio en el encuentro adelantado de la jornada. Andrés Mandrile en dos ocasiones y Carlos Fragata marcaron los goles para el conjunto local.

La fecha continuará este viernes, por la Zona B; Atlético Juventud vs. Deportivo Ramona y Unión de Sunchales vs. Quilmes, desde las 21.30. Mientras que por la Zona A; Ferro vs. Brown de San Vicente a las 21 y Ben Hur vs. Argentino de Vila, a partir de las 21.30 horas.

El día domingo se disputará el grueso de la fecha con la participación de los equipos de María Juana. Atlético María Juana en su estadio “Néstor Tomás Suppo” recibirá a Peñarol de la ciudad de Rafaela con la premisa de continuar sumando en la Primera A. En tanto, Talleres visita a San Martín de Angélica con el objetivo de continuar en la senda del triunfo para seguir siendo uno de los líderes de la Primera B zona “sur”.

Te compartimos toda la programación de la Liga Rafaelna.

Viernes 02/08

* FERROCARRIL DEL ESTADO – BROWN DE SAN VICENTE (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)

* JUVENTUD DE RAFAELA – DEPORTIVO RAMONA (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera – cancha de Quilmes)

* UNION DE SUNCHALES – ARGENTINO QUILMES (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

* BEN HUR – ARGENTINO DE VILA (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

* BOCHOFILO BOCHAZO – SPORTIVO SANTA CLARA (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)

* INDEPENDIENTE SAN CRISTOBAL – DEPORTIVO BELLA ITALIA (20:30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Domingo 04/08

* ATLETICO ESMERALDA – ATLETICO DE RAFAELA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* ATLETICO M. JUANA – PEÑAROL (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* SPORTIVO NORTE – LIBERTAD DE SUNCHALES (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* DEPORTIVO ALDAO – FLORIDA DE CLUCELLAS (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* MORENO DE LEHMANN – INDEPENDIENTE DE ATALIVA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* JUVENTUD UNIDA – TIRO FEDERAL DE M. VILLE (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* BELGRANO DE SAN ANTONIO – DEPORTIVO SUSANA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* SPORTIVO ROCA – ARGENTINO DE HUMBERTO (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* ZENON PEREYRA – DEFENSORES DE FRONTERA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* LA TRUCHA FC – DEPORTIVO JOSEFINA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* LA HIDRAULICA – SP. LIBERTAD EST. CLUCELLAS (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)

* SAN MARTIN DE ANGELICA – TALLERES M. JUANA (14 hs Reserva y 15.30 hs Primera)