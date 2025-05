Atlético de local y Talleres de visitante cosecharon importantes puntos antes del clásico de inferiores

En el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura de Divisiones inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético sumó 6 puntos y Talleres 7 unidades antes del clásico mariajuanense.



El “Chupa” recibió en el estadio “Néstor Suppo” a Deportivo Josefina al que se impuso en 9na 8 a 1 para ser único líder e invicto de la categoría y en 8va por 1 a 0. En tanto que en 7ma cayó 4 a 1 y en 6ta 1 a 0, sumando, así, 6 puntos para la tabla general y trepar a 42 unidades.



Talleres viajó a Angélica para medirse ante San Martín obteniendo 7 unidades y llegar a los 40 en la general producto de las victorias en 9na 3 a 0, en 8va 2 a 0 y el empate 1 a 1 en 6ta. En 7ma fue derrota 2 a 1 para la “T”.



Todos los resultados



9ª división:

Sp. Libertad 0 vs 3 La Sp. Santa Clara

La Trucha (n/p) 0 – 1 B. Bochazo

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Def. Frontera

La Hidráulica (n/p) 0 – 1 Florida

San Martín 0 – 3 Talleres

Atl. María Juana 8 – 1 Dep. Josefina

Brown 2 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 21 Atl. María Juana, 19 Talleres, 18 Florida, 15 B. Bochazo, 14 Brown, 12 Zenón Pereyra F.C, 10 Def. Frontera, 8 Sp. Santa Clara, 7 Sp. Libertad-San Martín, 4 Dep. Josefina



8ª división:

Sp. Libertad 0 vs 1 La Sp. Santa Clara

La Trucha 0 – 7 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 1 – 4 Def. Frontera

La Hidráulica 2 – 0 Florida

San Martín 0 – 2 Talleres

Atl. María Juana 1 – 0 Dep. Josefina

Brown 2 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 18 Def. Frontera, 17 La Hidráulica-Bochazo, 16 Florida, 15 Atl. María Juana, 13 Brown, 12 Talleres, 10 Sp. Santa Clara, 8 Sp. Libertad, 7 Atl. Esmeralda, 6 Dep. Josefina, 3 Zenón Pereyra F.C, 0 San Martín- La Trucha



7ª división:

Sp. Libertad 0 vs 1 La Sp. Santa Clara

La Trucha 6 – 0 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 3 Def. Frontera

La Hidráulica 1 – 2 Florida

San Martín 2 – 1 Talleres

Atl. María Juana 1 – 4 Dep. Josefina

Brown 1 – 5 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 21 Dep. Josefina, 18 La Trucha, 15 Def. Frontera, 14 Florida, 12 La Hidráulica, 10 Sp. Santa Clara-San Martín, 9 Atl. Esmeralda- Bochazo, 8 Zenón Pereyra F.C., 6 Sp. Libertad-Talleres, 4 Brown, 0 Atl. María Juana



6ª división:

Sp. Libertad 1 vs 3 Sp. Santa Clara

La Trucha 4 – 2 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 2 – 1 Def. Frontera

La Hidráulica 1 – 1 Florida

San Martín 1 – 1 Talleres

Atl. María Juana 0 – 1 Dep. Josefina

Brown 3 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 16 Sp. Santa Clara, 14 Florida-Dep. Josefina, 13 Def. Frontera, 11 Atl. Esmeralda, 10 Bochazo- La Trucha, 9 La Hidráulica-Brown, 7 Sp. Libertad, 6 Atl. María Juana, 5 Zenón Pereyra F.C-San Martín, 3 Talleres.



Tabla General: 62 Florida, 56 Def. Frontera, 51 B. Bochazo, 45 Dep. Josefina, 44 Sp. Santa Clara, 42 Atl. María Juana, 40 Brown-Talleres, 38 La Hidráulica, 28 Sp. Libertad-Zenón Pereyra F.C-Atl. Esmeralda- La Trucha, 22 San Martín



Próxima fecha (8va): Talleres vs At. María Juana, Brown vs La Trucha, ZPFC vs La Hidráulica, Florida vs San Martín, Dep. Josefina vs Sp. Libertad, Sp. Santa Clata vs At. Esmeralda, Defensores vs Bochazo.