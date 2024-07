Atlético María Juana disputará el torneo PreFederal del básquet 2024}

Atlético María Juana confirmó su participación en el torneo pre-federal de básquet correspondiente a la Región 5 de la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Integrará la zona “A” y comenzará a disputarlo el viernes 2 de agosto.

Finalmente, la dirigencia “auriazul” confirmó la participación en una de las grandes competencias que tiene el básquetbol nacional en busca de mayor rodaje y experiencia deportiva. El equipo conducido por Germán Gallo afrontará el segundo semestre con mucha competencia entre Asociativo y Pre-Federal disputando lo juegos, a priori, los días martes certamen local y los días viernes el federal.

Con la presencia del presidente Federico Pronoti y vicepresidente Mauricio Kidonakis de la Asociación Rafaelina de Básquet (ARB) y el presidente Daniel Gianoglio de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) se llevó a cabo en ciudad de Rafaela el lanzamiento oficial del Torneo PreFederal ACBOS / ARB 2024 y el sorteo de las zonas.

Atlético María Juana integrará la zona “A” junto a Libertad de Sunchales, Argentino de Quilmes Rafaela, Sportivo Ben Hur de Rafaela, C. A. Trebolense de El Trébol y Juventud Unida RC de Cañada Rosquin. En tanto la zona “B” está integrada por Racing LTC de San Cristóbal, Atlético Rafaela, Peñarol de Rafaela, Santa Paula de Gálvez, C. A. Brown de San Vicente y C. A. Sastre. Y la zona “C” por Unión de Sunchales, Independiente de Rafaela, 9 de Julio de Rafaela, C. A. San Jorge, Americano MyS de Carlos Pellegrini y Ceci BBC de Gálvez.

En los próximos días se conocerá el fixture de cada una de las zonas y la competencia se iniciará el 2 de agosto con la participación de 18 equipos (9 equipos de cada Asociación) divididos en 3 zonas de 6 equipos, jugándose todos contra todos ida y vuelta. Finalizada la etapa regular se jugará playoff con los 16 mejores clasificados que dirimirán los octavos de final a un solo partido en cancha de los mejores ubicados. En tanto que cuartos de final, semifinal y final se disputarán al mejor de 3 juegos y los dos mejores equipos obtendrán el pasaje para disputar el Torneo Federal 2025.