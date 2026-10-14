Atlético María Juana se prepara para disputar la Copa Santa Fe de básquet

En la mañana de la radio charlamos con Matías Fontanesi, entrenador del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles sobre la participación del equipo auriazul en la Copa Santa Fe de básquet de Primera División.

El conjunto de María Juana afrontará un nuevo desafío deportivo en una competencia que reúne a equipos de distintos puntos de la provincia y que representa una importante oportunidad para medir su nivel frente a rivales de jerarquía.

La actividad tendrá como sede principal a San Jorge y como subsede a María Juana, que recibirá parte de los encuentros correspondientes a esta instancia del certamen.

El viernes 16 de octubre, el estadio de Atlético María Juana será escenario de dos partidos: a las 19, Gimnasia de Rosario enfrentará a Atlético Tostado, mientras que desde las 21 el equipo auriazul se medirá con Unión de Sunchales.

Las semifinales se disputarán el sábado 17, mientras que la final está programada para el domingo 18 de octubre.

Durante la entrevista, Fontanesi compartió sus expectativas y la preparación del plantel para afrontar esta competencia, en la que Atlético María Juana buscará ser protagonista ante su público.

La participación en la Copa Santa Fe representa otro desafío importante para el básquet del club, que continúa trabajando tanto en el equipo de Primera División como en el desarrollo de sus categorías formativas.