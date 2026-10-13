Atlético María Juana volvió a ganar y se impuso con autoridad ante San Martín de Carlos Pellegrini

Atlético María Juana consiguió una importante victoria como local al derrotar a San Martín de Carlos Pellegrini por 87 a 63, en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 del Oeste Santafesino de básquet.

El partido se disputó el viernes 9 de octubre en María Juana, donde el equipo dirigido por Matías Fontanesi construyó su triunfo a partir de un buen rendimiento colectivo y un destacado tercer cuarto, en el que logró ampliar considerablemente la diferencia.

El conjunto auriazul se fue al descanso largo arriba por 46 a 38, después de ganar los dos primeros parciales por 26-20 y 20-18. En el tercer período, Atlético marcó diferencias con un contundente 25-10 que le permitió encaminar el resultado. El último cuarto terminó 16-15 para el local, que selló la victoria por 24 puntos.

Brandolin y Vicario lideraron el ataque auriazul

Bautista Brandolin fue el máximo anotador de Atlético María Juana con 22 puntos, seguido por Lucas Vicario, que aportó 16, y Segundo Astulfi, con 15. También se destacaron Jerónimo Ramírez y Felipe Saldívar, ambos con 7 unidades.

La planilla del equipo local se completó con Gastón Cornalis (8), Laureano Rassetto (4), Santiago Caneva (4), Germán Gerbaudo (2) y Gaspar Bauducco (2).

En San Martín, Pablo Rodríguez fue el principal anotador con 18 puntos, mientras que Fernando Falistocco sumó 9 y Facundo Ferrer aportó 7.

La victoria le permitió a Atlético María Juana continuar su participación en la segunda fase del certamen con un resultado positivo ante su público.

Juventud Unida ganó en Gálvez

En el otro encuentro disputado el viernes, Juventud Unida de Cañada Rosquín venció como visitante a Santa Paula de Gálvez por 79 a 67 y consiguió su primer triunfo en esta segunda fase.

Gabriel Bravo, con 17 puntos, y Matías Gremes, con 20, fueron los máximos anotadores del conjunto ganador. En Santa Paula, Mateo Belsdito se destacó con 17 unidades.

La fecha todavía tiene pendiente el partido entre Atlético Sastre y Atlético San Jorge, que aún no tiene fecha confirmada.

La próxima fecha

La tercera fecha del Clausura tendrá los siguientes encuentros:

Brown de San Vicente vs. Atlético Sastre.

Ceci BBC de Gálvez vs. Trebolense.

San Martín de Carlos Pellegrini vs. Santa Paula de Gálvez.

Americano de Carlos Pellegrini vs. Atlético María Juana.

El conjunto auriazul tendrá que salir a la ruta para visitar a Americano, en un nuevo compromiso de la segunda fase del torneo organizado por la Asociación Civil de Básquetbol del Oeste Santafesino.