AUMENTOS EN LA TARIFA DE LUZ

Luego de que el Gobierno nacional elimine gradualmmente los subsidios a la energía eléctrica y al gas, el cuidado de nuestro bolsillo va de la mano del cuidado del medio ambiente que habitamos.



Aquí te detallamos cuáles son los electrodomésticos que suelen representar una mayor demanda y que cuidados podés aplicar en tu hogar para gastar y contaminar menos:

HELADERA. Es el electrodoméstico que más consume en una casa. Algunos estudios apuntan a que utiliza hasta el 20% del total de la electricidad facturada al mes. Si se busca bajar su demanda, una buena opción es meter únicamente platos a temperatura ambiente -o lo más bajo posible- para evitar enfriarlos. Esto permite al proceso de “quitar el calor fuera de la heladera” sea más eficiente.

COMPUTADORA. Una computadora puede llegar a consumir en promedio 7.4% de electricidad de una casa. El modo “ahorro de energía” puede ser una alternativa para evitar un consumo excesivo.

LAVARROPAS. El lavarropas necesita mucho recurso energético para trabajar y puede representar alrededor de un 11% del consumo del hogar. En el caso de que se utilice agua caliente, este número sube, pudiendo alcanzar un 80% de gasto de energía.

HORNO ELÉCTRICO. Quizá no se utilice muy seguido, pero el horno es uno de los electrodomésticos que más energía gasta por la combinación de generación de calor y tiempo de preparación de una comida. Consume entre 800 y 1.200 W por hora, dependiendo del modelo.

SECARROPAS. Este aparato consume aproximadamente el 3.3% de la energía de un hogar. Como consejo, hay que conocer qué potencia tiene cada ciclo o nivel para evitar un gasto excesivo.

Cuántos watts/hora consumen los electrodomésticos más usados



–Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C: su potencia es de 2800W y su consumo de 2153 Wh.

–Heladera con freezer: tiene una potencia de 200W y su consumo es de 90Wh.

–Anafe vitrocerámica con una hornalla pequeña: su potencia es de 750 W y su consumo por hora es de 750 Wh.

–Anafe vitrocerámica con una hornalla grande de 220 mm: su potencia es de 2350 W y su consumo por hora es también de 2350 Wh.

–Radiador eléctrico mediano, estufa alógena y estufa de cuarzo: tienen una potencia de 1500 W y un consumo por hora que también es de 1500.

–Computadora (solo la CPU): su potencia es de 200W y su consumo por hora es también de 200Wh.

–Netbook: tiene una potencia de 200 W y un consumo de 200 Wh.

–Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar: su potencia es de 2450W y su consumo por hora es de 1225Wh.

–Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua: su potencia es de 2500W y su consumo por hora es de 875 Wh.

–Microondas: su potencia es de 800W y su consumo por hora es de 640Wh.



Consejos para un consumo eficiente de la electricidad



–Usar lámparas LED y mantenerlas limpias, ya que si están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad).

–Abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible y, cuando no se use, asegurar que esté la puerta bien cerrada. Ubicarla por lo menos a 15 centímetros de fuentes de calor, paredes o muebles.

–Lavar la mayor cantidad de ropa con el programa económico. En lo posible usar siempre agua fría, ya que la caliente consume un 80% más de energía.

–Planchar la ropa en una sola tanda.

–En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

–Apagar la computadora cuando no se usa, puesto que el consumo en modo “Espera” equivale hasta un 70% del consumo en modo “Encendido”.

–Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno. Al menos cada seis meses, limpiar los filtros del equipo.





Fuente: Pagina12