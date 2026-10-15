Avanza la construcción de las 42 viviendas en María Juana: recorrida y detalles de la obra

Dialogamos con el secretario de Vivienda y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, quien, junto a la presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, realizó una recorrida por la obra de las 42 viviendas que se encuentran en ejecución en la localidad.

Durante la visita, Crivelli brindó detalles sobre el avance de los trabajos, explicó en qué porcentaje se encuentra actualmente la construcción y se refirió a los aspectos técnicos y administrativos que forman parte del desarrollo del proyecto.

Uno de los puntos abordados fue el inconveniente relacionado con la mensura de los terrenos, una situación que debió corregirse para continuar con el desarrollo de la obra. También explicó cómo funciona el sistema de pagos a la empresa constructora, que se efectúan de acuerdo con el avance de los trabajos y los porcentajes de ejecución alcanzados.

La recorrida permitió conocer de cerca el estado actual de un proyecto habitacional importante para María Juana, que busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda para familias de la localidad.

La construcción de las 42 unidades habitacionales representa una obra relevante para la comunidad. Su evolución, los plazos de ejecución y los aspectos administrativos vinculados al proyecto son cuestiones centrales para seguir de cerca el desarrollo de esta iniciativa.

Lucas Crivelli compartió estos detalles durante la entrevista, en la que se repasó la situación actual de la obra y los pasos necesarios para avanzar hacia su finalización.