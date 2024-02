Basquet: el 14 de marzo comienza la acción del Oeste Santafesino

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino dio a conocer el torneo y la fecha de inicio de las competencias.

Luego de diferentes reuniones se anunciaron las fechas estimativas de inicio de los Torneos Oficiales en Formativas y Primera División.

Hasta el momento, el jueves 14 de marzo se juega el partido inaugural del Torneo “Apertura” en Primera División en la ciudad de Gálvez entre Ceci BBC y Juventud Unida de Cañada Rosquín. Atlético María Juana debuta el viernes 15 en condición de local frente a Americano de Carlos Pellegrini al igual que el resto de la fecha que tendrá los siguientes cotejos: At. San Jorge vs. Santa Paula, San Martín CP vs. Brown, Trebolense vs. At. Sastre.

La forma de disputa es todos contra todos, partidos de ida. Luego el 7mo. y 10mo. y el 8vo. y 9no. juegan la reclasificación para juntarse con los 6 primeros para definir en Torneo con series de Playoff al mejor de 3 partidos.

En cuanto a Formativas, el inicio del Torneo “Apertura” está pautado para el sábado 16 de marzo, confirmando que las categorías serán U13, U15, U17 y U21. Atlético María Juana inicia la temporada frente a At. San Jorge Rojo en condición de visitante.

La forma de disputa es todos contra todos, partidos de ida dónde del 1ro. al 4to. definen la Copa de Oro, del 5to. al 8vo. la Copa de Plata y del 9no. al 12do. la Copa de Bronce por categorías.

Desde la entidad madre del básquet regional informaron que se puede postergar las fechas de inicio si no se llega con la carga de todos los jugadores y demás en los Sistemas de la CABB.