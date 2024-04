Básquet Formativo: todas victorias de Atlético María Juana

El día sábado se jugó la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino y Atlético María Juana visitó a Trebolense.



La jornada dio inicio con Mini y Pre-Mini para luego, darle paso las categorías puntuables. Atlético María Juana se impuso a Trebolense en U13 103 a 36, en U15 63 a 46 y en U17 71 a 53.



De esa manera, los equipos dirigidos técnicamente por Joaquín Elgotas se adueñaron de la jornada basquetbolística.



La 5ª del Apertura dejó estos resultados:



U13

At. Sastre 19-74 Brown

Trebolense 36-103 CAMJ

JURC 81-30 At. San Jorge “Rojo”

CECI 67-32 Americano

Posiciones: 9 Brown, 8 CAMJ-Santa Paula-Americano, 6 Ceci, 5 Trebolense, 4 CASJ “verde”-JURC-CASJ “rojo”-At. Sastre.



U15

San Martín 0-20 Santa Paula

At. Sastre 56-85 Brown

Trebolense 46-63 CAMJ

JURC 49-123 At. San Jorge “Rojo”

CECI 81-27 Americano

Posiciones: 10 CASJ “rojo”, 9 Santa Paula-CAMJ-Brown, 7 Ceci, 6 San Martín CP, 5 Trebolense-JURC-At. Sastre-Americano, 4 CASJ “verde”.



U17

San Martín 54-74 Santa Paula

At. Sastre 72-62 Brown

Trebolense 53-71 CAMJ

JURC 40-77 At. San Jorge “Rojo”

CECI 77-19 Americano

Posiciones: 10 CASJ “rojo”, 9 Brown, 8 At. Sastre-Santa Paula-CAMJ, 7 San Martín CP, 6 CECI, 5 Trebolense-JURC-Americano, 4 CASJ “verde”



U21

San Martín 59-70 Santa Paula

JURC 37-80 At. San Jorge “Rojo”

CECI 66-45 Americano

Posiciones: 8 CASJ “rojo”-Brown, 6 Santa Paula, 5 CECI, 4 Trebolense-Americano-JURC, 3 San Martín CP.