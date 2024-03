Bird adelanta a Evans en la vuelta final para el primer triunfo de McLaren en Fórmula E

Sam Bird selló una de las victorias más espectaculares de la historia de la Fórmula E en la cuarta ronda del año, el E-Prix de São Paulo, con un asombroso adelantamiento en la última vuelta sobre su excompañero de equipo Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), asegurando así la primera victoria de NEOM McLaren en la categoría.

Bird se puso en cabeza pronto en la carrera, con la primera ronda de activaciones del MODO ATAQUE, manteniendo a raya al autor de la pole position y líder inicial Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) para liderar un pelotón que no daba respiro: en ningún momento de la carrera hubo más de un puñado de segundos entre los 15 primeros, y a menudo sólo tres segundos separaban a los 10 primeros.

Bird, los Porsche de Wehrlein y su compañero de equipo, Antonio Félix da Costa, el Jaguar de Mitch Evans y Jake Dennis, de Andretti, se repartieron el liderato a medida que la carrera fluía. La previa indicaba que la gestión de la energía sería crítica durante la competencia, pero dos períodos de Safety Car, incluido uno para recuperar el Jaguar de Nick Cassidy, líder del campeonato, cuando el neozelandés chocó contra el muro de forma dramática en la vuelta 16, convirtieron el resto de la carrera en un sprint directo hasta la meta.

A medida que pasaban las vueltas, Bird y Evans parecían mantener la ventaja. A pesar de que Dennis, en tercera posición, mantenía un 1,5% de energía útil sobre la pareja de cabeza, su coche estaba tenía más temperatura de lo recomendado para sacar provecho de ello.

En las últimas siete vueltas, incluidas las tres añadidas por los períodos bajo el Safety Car, Evans parecía haber hecho lo suficiente tras haber adelantado a Bird por el exterior en la curva 3 para colocarse primero.

Sin embargo, el piloto de McLaren no había terminado. Consciente de que no ganaba desde el viaje de la Fórmula E a la ciudad de Nueva York en 2021, no pudo resistirse a intentar un movimiento sobre su antiguo compañero de equipo en Jaguar para subir a lo más alto del podio.

Bird fue por el exterior de la curva 10 -su última oportunidad de hacer algo- y aguantó para tomar la línea interior y el liderato en la curva 11, conduciendo hacia la victoria con Evans a sólo medio segundo. Sin duda, uno de los mejores movimientos y uno de los mejores finales de carrera en las 10 temporadas de historia de la Fórmula E.

Las temperaturas de Dennis fueron críticas, y el campeón tuvo que levantar el ritmo en el final, permitiendo a Oliver Rowland (Nissan) adelantar en la última curva tanto al de Andretti como a Wehrlein, quien era cuarto, para tomar el tercer lugar, mientra que el alemán hacía lo propio con Dennis.

Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) completó las seis primeras posiciones, mientras que los pilotos brasileños Lucas di Grassi (ABT CUPRA) y Sergio Sette Camara (ERT) sólo pudieron ser 13º y 16º, respectivamente, en su carrera de casa.

Cassidy perdió terreno al frente del campeonato con su abandono y Wehrlein se encuentra a sólo cuatro puntos, 57 a 53, con Evans tercero con 39 unidades.

En la clasificación por equipos, Jaguar TCS Racing aventaja a TAG Heuer Porsche en 96 puntos frente a 61.

La temporada de la Fórmula E continuará con la primera edición del E-Prix de Tokio, en Japón, el próximo 30 de marzo.