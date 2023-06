Calvo presentó un proyecto de ley para el cupo en adjudicación de viviendas para personal policial

El Senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) ingresó en la Cámara de Senadores de la Provincia un Proyecto de Ley de su autoría, por medio del cual se establece que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, adjudicará de existir demanda al personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, que se encuentre inscripto debidamente, en la proporción una (1) de cada cinco (5) viviendas que se construyan o readjudiquen en el marco de los planes que se ejecuten en la Provincia de Santa Fe, como así también priorizará a dicho personal en aquellos planes donde estos posean terreno para la construcción de las unidades habitacionales.

Señala Calvo que “la iniciativa persigue flexibilizar el acceso a la vivienda a empleados policiales y penitenciarios, apuntando a que solo se cumpla con el requisito de acreditar residencia de manera fehaciente o trabajar en la localidad o ciudad, de emplazamiento del plan a adjudicar, por un período mínimo de dos (2) años antes de la realización del sorteo de preselección, o en su defecto por un período menor cuando cuente con terreno de su propiedad o en acuerdo con las autoridades locales de la ciudad o pueblo donde se ejecuta dicho plan de viviendas”.

El proyecto establece que el personal policial y penitenciario podrá resultar adjudicatario siempre que: a) No sean titulares de otra vivienda; b) No se encuentren habitando otro bien inmueble de titularidad de su grupo familiar primario y c) No hayan sido adjudicatarios de una vivienda de similares características en fecha anterior a la sanción del proyecto de ley.

Explica el legislador que “la iniciativa persigue mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda para el personal de seguridad, sobre todo de los agentes de los grados más bajos, que habitualmente por razones económicas no pueden acceder a las líneas crediticias bancarias destinadas a la compra de propiedades, para que puedan establecerse en forma definitiva junto a su familia en los lugares donde trabajan o en cercanías de dichos puestos de trabajo. Además, se persigue el objetivo de facilitar la radicación del personal de seguridad en barrios o zonas apropiadas y alejadas de sectores conflictivos.”

Además, cabe destacar que por Decreto del PE Provincial N° 0703/05 se establece una metodología similar al proyecto presentado, por lo que se persigue establecer “por ley” el cupo para el personal policial y penitenciario, y además flexibilizar las condiciones de acceso.

Por último, el Senador Calvo expresa que “espero que el proyecto tenga pronto tratamiento en la Cámara de Senadores, para luego ser girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, habida cuenta el beneficio que representará para el personal policial y penitenciario de la provincia de Santa Fe”.