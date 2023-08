Como es el sistema de vouchers que propone Milei y porqué son un fracaso según Debloc y Balagué

El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, Víctor Debloc, y la diputada provincial y extitular de esta cartera, Claudia Balagué, mostraron su rechazo total al método de vouchers en el sistema educativo que implementaría Javier Milei, en caso de que llegue a ser presidente.

El sistema que implementaría Milei en caso de ser elegido presidente de la Nación consiste en que el Estado entrega a los padres una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar, y con el que se abonarán los gastos del centro educativo donde aquellos eligiesen matricularlo, según su conveniencia particular, durante un periodo determinado por año escolar o semestre.

Para el ganador de las PASO nacionales, Javier Milei, “el mecanismo de vouchers se crea competencia, entonces aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mayor afluencia de alumnos” y “las instituciones que quiebren van a quedar en manos de las que queden en expansión, y es un círculo que genera mejor calidad educativa”. Es que para el candidato libertario “la educación puede ser de gestión estatal o privada, pero nada es gratis, alguien lo tiene que pagar”.

El mecanismo de vouchers no es una novedad: fue desarrollado en la década del ’60 por el economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales autores que sigue el economista libertario, y se implementó en países como Chile, Nicaragua, Suecia y Nueva Zelanda.

Sobre esta propuesta, De Debloc, actual ministro de Educación de la provincia expresó: “Por ahora parece un anuncio y un slogan de campaña. No soy partidario de eso, soy hijo de la escuela pública, y hay que seguir apoyando la universidad pública. Porque todos los estudiantes pueden llegar a cursar si es pública y gratuita, por eso se distribuyen las universidades en todo el país. Estoy de acuerdo en que el Estado tiene que intervenir en la educación, regularla, cuidarla, mejorarla, invertir”.

Y enfatizó: “Estoy a favor de la educación pública, de la Ley Nacional 26.206, esta dice que el conocimiento es un bien público, y la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado. Por lo tanto, esas propuestas me son absolutamente ajenas, la voy a analizar cuando haya un contenido, cuando digan cómo se va a implementar, en qué consiste. No estoy de acuerdo en instalar la cuestión del negocio en relación con la actividad educativa”.

Por su parte, Claudia Balagué, ex titular de la cartera provincial también se mostró en contra de la propuesta de Milei: “Hay que tener muchísimo cuidado, no hay consciencia de lo importante que es la educación en Argentina, las leyes que nos llevaron a tener alfabetización para todos los chicos, así también como primaria y posteriormente secundaria y nivel inicial. Hay una historia muy rica en el país, incluso a nivel universitario, tener universidad pública no es tan frecuente en otros lugares del mundo, y da posibilidades de ascensos social a través de la educación”.

La actual diputada, sentenció: “Lo peor que podríamos hacer es privatizar el sistema educativo y transformarlo en un sistema de vouchers que ya fracasó en otros países. Ni siquiera es novedoso. Pensemos que ningún grupo de familia puede sostener por si sola una escuela si no está el Estado detrás, ni siquiera las de gestión privada que tenemos en la Argentina”

“También se plantea la competencia entre escuelas, que cierren las que no tienen posibilidades de competir económicamente, es grave lo que estamos escuchando”, finalizó.



