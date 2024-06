Construcción en Santa Fe: pese al acuerdo entre Nación y Provincia por la obra pública, aseguran que el escenario es “preocupante”

La construcción es uno de los sectores más golpeados, que registra paralización de obras públicas y una importante pérdida de puestos de trabajo en Santa Fe.

La construcción es uno de los sectores más golpeados por la fuerte crisis económica que atraviesa el país y de la que no escapa Santa Fe. Obras públicas paralizadas, deudas con empresas y pérdidas de puestos de trabajo reflejan un escenario que los protagonistas definen como “preocupante”.

El acuerdo que alcanzó el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro con el jefe de Gabinete de Nación Guillermo Francos para retomar 24 obras públicas que se ejecutaban en la provincia –sobre un total de casi 300– fue calificado por los representantes de Cámara Argentina de la Construcción Seccional Santa Fe como “poco”, aunque es un aliciente dentro de un contexto de extremas dificultades.

En diálogo con AIRE, Verónica Eizmendi, presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, se refirió a la Convención Anual que se realizó este martes y contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, entre otros. También el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

“Todos los gobernadores coincidieron en que sin obras de infraestructura no hay posibilidades de ningún tipo de desarrollo y muchos menos productivo”, lanzó en referencia a la situación que viene atravesando el sector respecto a la paralización de las obras y la mirada crítica que tiene el Ejecutivo Nacional al respecto. Otro de los cuestionamientos que se volvió a escuchar de parte de los representantes de la Región Centro estuvo centrado en el desigual retorno de los recursos que las provincias generan.

Construcción en crisis

“Respecto a nuestro sector, estamos en una situación muy crítica”, explicó Eizmendi aunque aclaró que no es nueva, que no se originó a partir de este Gobierno, sino que se arrastra desde hace, al menos un año, cuando las obras comenzaron a ralentizarse. Deudas y falta de pago de Nación estuvieron y, en algunos casos, continúan a la orden del día.

“La incertidumbre que tuvimos desde que comenzó este Gobierno cuando se paralizaron las obras hasta ahora que se va aclarando, en cierta forma para mal, porque realmente de 200 obras que tiene la Provincia con fondos nacionales, Nación solo se va hacer cargo de terminar 24” mientras que Santa Fe hará lo propio con otras tantas “pero quedan otras paradas que no van a terminar”, enfatizó Eizmendi.

De acuerdo al acuerdo que alcanzó Santa Fe con Nación, el gobierno del presidente Javier Milei dará continuidad, principalmente, al mantenimiento de Rutas como la 33, 34, 11, 178, la ampliación de la Planta Potabilizadora de Aguas Santafesinas, el acueducto San Javier – Tostado, entre algunas de las más relevantes.

“Es poco, lo ideal seria que los contratos en marcha se mantengan y sigan todas las obras”. El sector perdió mucha mano de obra y las empresas quedaron con mucho personal propio que formó y que lo sostiene con la esperanza que cambie algo en el sector, pero realmente es preocupante el escenario.

Al respecto, desde la Cámara de la Construcción Verónica Eizmendi se preguntó que pasará con aquellas otras importantes como los planes de vivienda Procrear y Casa Propia, los cuales muchos presentan un grado de avance importante en la Provincia, pero que también están paralizados.

“Son casi 800 en la Provincia, no se dice nada, no se hace cargo Nación, y en los listados no aparecen por ahora. Es un problema, primero por la necesidad que hay y segundo por el grado de avance que tienen y que, por ejemplo, pueden ser usurpadas”. Al no existir definiciones respecto a la continuidad o no de los trabajos y no haberse rescindido los contratos, las Empresas las empresas mantienen, por ejemplo, la seguridad de las obras, lo que genera erogaciones.

Desempleo en la obra pública

De acuerdo a los datos oficiales que manejan en la Cámara de la Construcción y el ministerio de Trabajo de Santa Fe, hasta el momento se perdieron entre 8000 y 10000 puestos de trabajo de forma directa. A esa situación se suman otros indirectos relacionados al personal administrativo, seguridad e higiene.

A nivel nacional la situación también es dramática y el número oscila entre 80.000 y 100.000 sobre un universo de 400.000. “El año pasado, mucha mano de obra la captó el sector privado que seguía a buen ritmo, pero luego con el correr de los meses también se resintió a partir del aumento de los precios, inflación, la devaluación y falta de stock que provocó que la actividad disminuya”, completó Eizmendi.



