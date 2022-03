COPA DE ORO PARA EL VOLEY LOCAL

El pasado fin de semana el equipo de Voley SUB16 del Club Atlético María Juana participó en el Torneo Abierto “Uruguayo 2022” en el Club Atlético San Jorge.



Las dirigidas por Ale Brambilla obtuvieron el 3er puesto trayendo la Copa de Oro para sus vitrinas.



Resultados finales: -Copa de Oro- 1° Freyre, 2° San Guillermo, 3° María Juana.

Resultados parciales: C.A.M.J 0 vs 2 FreyreC.A.M.J 2 vs 0 El Trebol C.A.M.J 2 vs 0 El Tala S.F.

TRIANGULAR DE ORO: C.A.M.J 2 vs 0 Spirtivo Las ParejasC.A.M.J 2 vs 0 William Kemmis.

SEMI FINAL DE ORO: C.A.M.J 1 vs 2 Freyre.

FINAL DE ORO: Freyre 2 vs 0 San Guillermo.