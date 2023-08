Copa Santa Fe: comienzan los cruces de playoff y Atlético juega el viernes

Tras jugarse la última fecha de la primera fase de la Copa Santa Fe en Básquet, quedaron definidos los cruces de playoff y Atlético María Juana se cruzará con El Tala de la ciudad de Rosario al mejor de tres partidos.



Acá están, estos son los cruces que comienzan a disputarse el día viernes:



EL TALA ROSARIO vs. ATLÉTICO MARÍA JUANA

Viernes 1/9 21.30 en Rosario

Viernes 8/9 21.30 en María Juana



ATLÉTICO TOSTADO vs. RIVADAVIA JUNIORS DE SANTA FE

Viernes 1/9 21.30 en Tostado

Jueves 7/9 21.30 en Santa Fe



ATLÉTICO SAN JORGE vs. UNIÓN SANTO TOMÉ

Viernes 1/9 21.30 en San Jorge

Viernes 8/9 21.30 en Santo Tomé



ATLÉTICO SASTRE vs. HURACÁN SAN JAVIER

Lunes 4/9 21.30 en Sastre

Viernes 8/9 21.30 en San Javier



ALUMNI CASILDA vs. AMERICANO CARLOS PELLEGRINI

Domingo 3/9 20 en Casilda

Viernes 8/9 21.30 en Carlos Pellegrini



BANCO SANTA FE vs. ATLÉTICO CERES

Viernes 1/9 21.30 en Santa Fe

Viernes 8/9 21.30 en Ceres



TEMPERLEY ROSARIO VS ATALAYA ROSARIO

Viernes 1/9 21.30 en Rosario

Viernes 8/9 21.30 en Rosario



SAN MARTÍN CARLOS PELLEGRINI VS SANJUSTINO

Domingo 3/9 21.30 en Carlos Pellegrini

Miércoles 6/9 21.30 en San Justo

