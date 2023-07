Coqui Ortiz, Chamamé Sentido

Su voz llega pausada, como quien remonta recuerdos y sabores desde la más preciada juventud, incluso más atrás cuando correteaba descalzo y la música del Litoral se alzaba en el parlante de una radio. El músico y compositor Coqui Ortiz escucha chamamé desde siempre, es un melómano chamamecero de todas las corrientes estéticas, desde los referentes indiscutidos hasta los noveles que están abriendo y fortaleciendo esta música centenaria.



Chamamé sentido que surcando vas por el claro río del amanecer / en la vieja radio te hace rezongar esa cruel nostalgia que te vio nacer / Si en tus notas largas me sentí morir y en tus cuerdas mansas aprendí a querer, / dónde irá el recuerdo si no es tras de ti / donde están tus brazos esperándome / Chamamé en la sangre y en la soledad de ese musiquero que me abrió la noche de tu corazón, / fue mi compañero / me acunó en un fuelle y me enseñó a rasguear,/ me abrazó al lucero‘.



Esta canción resume el concepto de este disco. En este proyecto acompañan a Coqui Julio Ramírez, Facundo Rodríguez y Fernando Silva.

