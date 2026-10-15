Diez razones para borrar tus redes sociales, según Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual

El informático y escritor estadounidense advierte que las plataformas digitales pueden afectar la libertad individual, la salud emocional, la empatía y la democracia. En su libro Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato, invita a cuestionar un modelo tecnológico que convierte la atención y los datos personales en un negocio.

¿Y si las redes sociales no fueran herramientas neutrales, sino sistemas diseñados para influir en lo que pensamos, sentimos y hacemos? Esa es una de las preguntas centrales que plantea Jaron Lanier, uno de los pioneros de la realidad virtual y una de las voces críticas más reconocidas de Silicon Valley.

En su libro, publicado originalmente en 2018, Lanier sostiene que el problema no es internet en sí mismo, sino el modelo de negocio de determinadas plataformas, que recopilan información de sus usuarios y utilizan algoritmos para captar su atención, predecir sus comportamientos e influir sobre ellos.

Su propuesta es contundente: abandonar las redes sociales puede ser una forma de recuperar autonomía y cuestionar un sistema que obtiene beneficios económicos de nuestra actividad cotidiana.

Las diez razones de Jaron Lanier

1. Estamos perdiendo nuestra libertad de decisión.

Los algoritmos analizan nuestros intereses, reacciones y hábitos para mostrarnos contenidos y anuncios personalizados. Según Lanier, esa capacidad de influir sobre nuestras decisiones pone en riesgo la autonomía individual, porque muchas veces no somos conscientes de cómo se intenta orientar nuestro comportamiento.

2. Abandonarlas es una forma de resistencia.

Para el autor, borrar las cuentas constituye una manera concreta de dejar de alimentar un modelo basado en la vigilancia y la modificación de la conducta. No se trata de rechazar toda tecnología, sino de cuestionar las condiciones bajo las cuales se desarrolla y utiliza.

3. Las redes pueden sacar lo peor de nosotros.

La competencia por conseguir reacciones, comentarios y seguidores puede favorecer las discusiones agresivas, la provocación y la necesidad de llamar la atención. Lanier advierte que el entorno digital puede premiar las conductas más hostiles y llevar a las personas a expresarse de formas que no adoptarían en una conversación cara a cara.

4. Debilitan nuestra relación con la verdad.

Los contenidos falsos, las teorías conspirativas y las publicaciones diseñadas para provocar indignación pueden circular rápidamente. Cuando los sistemas priorizan aquello que genera interacción, la información más llamativa no necesariamente es la más rigurosa.

5. Nuestra voz pierde valor en medio del ruido.

Publicamos opiniones, fotografías y mensajes con la expectativa de ser escuchados. Sin embargo, la visibilidad depende en gran medida de decisiones algorítmicas que no controlamos. Para Lanier, esto genera una paradoja: aunque todos podemos publicar, no todos tenemos la misma capacidad de llegar a los demás.

6. Se deteriora nuestra capacidad de empatía.

Las redes favorecen las respuestas inmediatas y las discusiones entre personas que muchas veces no se conocen. La falta de contacto directo puede facilitar la deshumanización del otro y transformar diferencias de opinión en enfrentamientos personales.

7. Pueden contribuir a la infelicidad.

La comparación permanente con vidas aparentemente perfectas, el miedo a quedar afuera y la búsqueda de aprobación mediante los «me gusta» pueden generar frustración e insatisfacción. Lanier cuestiona un entorno en el que la valoración personal corre el riesgo de quedar asociada a métricas digitales.

8. Se debilita la dignidad económica de las personas.

Las plataformas obtienen valor económico de los datos, las publicaciones y la actividad de millones de usuarios. Lanier cuestiona que las personas aporten información y contenido que alimentan negocios multimillonarios sin recibir una compensación proporcional por ese aporte.

9. Las redes dificultan la convivencia democrática.

La polarización, la desinformación y la difusión de mensajes que despiertan miedo o enojo pueden profundizar las divisiones sociales. Según el autor, un sistema que recompensa la reacción inmediata y el enfrentamiento puede perjudicar el debate público y la posibilidad de construir acuerdos.

10. Reducen a las personas a datos manipulables.

En su crítica más profunda, Lanier advierte sobre una visión del ser humano que lo considera predecible, medible y susceptible de ser modificado mediante estímulos. Su preocupación no es solamente tecnológica: también es ética y filosófica. ¿Qué sucede con nuestra individualidad cuando un sistema intenta anticipar y orientar cada vez más aspectos de nuestra conducta?

El verdadero negocio: captar nuestra atención

Uno de los puntos centrales de la obra es que las redes sociales no son gratuitas en el sentido más amplio de la palabra. Aunque no paguemos dinero por utilizarlas, aportamos tiempo, atención, información personal y datos sobre nuestros intereses.

Ese material permite construir perfiles y desarrollar sistemas publicitarios cada vez más personalizados. Cuanto más tiempo permanecemos conectados e interactuamos con las publicaciones, más oportunidades tienen las plataformas de obtener beneficios.

Lanier cuestiona, por lo tanto, un modelo en el que los intereses comerciales pueden entrar en conflicto con el bienestar de los usuarios. Si una plataforma gana dinero manteniendo a las personas conectadas, existe un incentivo para captar su atención durante el mayor tiempo posible, incluso cuando eso implica exponerlas a contenidos negativos o emocionalmente intensos.

¿Hay que abandonar internet?

La propuesta de Lanier no implica renunciar a la tecnología, a la comunicación digital ni a sus beneficios. Su crítica apunta especialmente a las plataformas que utilizan la vigilancia y la modificación del comportamiento como parte de su modelo comercial.

Su planteo invita a preguntarnos cuánto control tenemos sobre nuestra atención, qué información entregamos a cambio de utilizar determinados servicios y de qué manera las redes están influyendo en nuestras relaciones, opiniones y estados de ánimo.

También es importante distinguir entre los argumentos del autor y una conclusión científica universal: los efectos de las redes sociales varían según la persona, el tipo de uso y el contexto. No todos los usuarios experimentan las mismas consecuencias, y las plataformas también pueden facilitar el acceso a información, el aprendizaje y el contacto entre personas.

Sin embargo, la discusión que propone Lanier sigue siendo relevante: no alcanza con preguntarnos qué podemos hacer con la tecnología; también debemos preguntarnos qué hace la tecnología con nosotros.

En una sociedad donde la atención se convirtió en un recurso económico, recuperar el control sobre el tiempo, la información y las decisiones personales puede ser una forma de libertad.