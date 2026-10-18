EJE 2026: la EESOPI 8143 invita a una noche de música, baile y emprendedores en María Juana

La Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana invita a la comunidad a participar de “Una noche para compartir”, una propuesta que se realizará en el marco del Encuentro de Jóvenes Emprendedores (EJE 26).

La actividad tendrá lugar el viernes 23 de octubre, a partir de las 20:30, en el anfiteatro de la plaza de María Juana, con una programación que combinará música, danza, emprendimientos y actividades para disfrutar en familia.

Uno de los momentos destacados de la noche será la presentación de las Intertribus, con la participación de las tribus Guaycurúes y Huarpes. Además, el público podrá disfrutar de distintas actuaciones artísticas que reflejan el talento de estudiantes y artistas de la localidad.

El programa incluirá al taller de ensamble escolar, la Academia Pentagrama’s, el Ballet Raíces de Mi Tierra y el Grupo Camperos, que aportarán música y baile a la propuesta.

La jornada también contará con una feria de alumnos emprendedores, donde los estudiantes podrán presentar y ofrecer sus proyectos, promoviendo la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor. Asimismo, habrá servicio de buffet para quienes se acerquen a compartir la noche.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por la institución educativa para fomentar el aprendizaje, el trabajo en equipo y el desarrollo de capacidades emprendedoras entre los jóvenes.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los estudiantes y disfrutar de una noche de encuentro, cultura y participación en el corazón de María Juana.