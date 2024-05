El básquet formativo continúa por la buena senda

El básquet formativo del Club Atlético María Juana jugó la 7ª fecha del torneo Apertura ACBOS cosechando dos victorias y una derrota para continuar en la buena senda.

Los equipos de Escuelita y Premini abrieron la jornada sabatina en la ciudad de Gálvez frente al local Ceci para luego dar paso a la categoría Mini y más tarde a las divisiones puntuables.

La categoría U13 mantiene el invicto en el certamen tras vencer a Ceci 79 a 55. En U15, también, fue victoria, pero por 66 a 58 y en U17 derrota por 40 a 72.

La próxima fecha visita a El Expreso de la ciudad de El Trébol.

Todos los resultados:

U13

CASJ “verde” 102-24 CASJ “rojo”

JURC 62-44 Trebolense

Ceci 55-79 CAMJ

At. Sastre 51-77 Americano

Posiciones: 12 CAMJ-Americano, 11 Brown, 9 Santa Paula-Ceci, 7 CASJ “verde”-Jurc-Trebolense-At. Sastre, 6 CASJ “rojo”.



U15

CASJ “verde” 38-102 CASJ “rojo”

At. Sastre 85-37 Americano

San Martín 50-65 Brown

JURC 66-77 Trebolense

Ceci 58-66 CAMJ

Posiciones: 14 CASJ “rojo”, 13 Brown, 12 CAMJ, 11 Sta. Paula, 9 Trebolense-Ceci, 8 Jurc-At. Sastre, 7 San Martín-Americano, 6 CASJ “verde”.



U17

CASJ “verde” 33-108 CASJ “rojo”

At. Sastre 102-23 Americano

San Martín 51-73 Brown

JURC 51-40 Trebolense

Ceci 72-40 CAMJ

Posiciones: 13 CASJ “rojo”-Brown, 12 At. Sastre, 10 Sta. Paula-Ceci-CAMJ, 9 Jurc, 8 San Martín, 7Trebolense-Americano, 6 CASJ “verde”.