El “chupa” perdió, pero el sabor fue dulce y festejó en el final del partido

Club Atlético María Juana recibió a Atlético Rafaela y perdió 1 a 0 en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol con gol de Ignacio Grandoli a los 13 minutos del segundo tiempo.



En División Reserva ganó Atlético Rafaela 2 a 0.



A pesar de la derrota, Atlético María Juana festejó y se liberó de una fuerte tensión tras enterarse que el resto de los resultados de los encuentros entre Atlético Esmeralda vs. Deportivo Tacural y Ferro vs. Florida benefició al “chupa” logrando que no juegue la promoción.

Ferro y Florida empataron 0 a 0 y el otro de los partidos que todos esperaban, era el de Atlético Esmeralda lo venía ganando 4 a 3 y sobre el final del partido Deportivo Tacural no se quedó de brazos cruzados y Andrés Mandrile a los 47 y 50 minutos del segundo tiempo dio vuelta el resultado dándole el respiro al “auriazul”.



Los que jugarán la promoción serán Club Atlético Esmeralda vs. Juventud Unida de Rafaela y Centro Cultural Argentino Vila vs. Deportivo Ramona.