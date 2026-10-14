El Cine Club de la Sociedad Italiana proyectará “Hechizo de amor: la magia continúa”

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana invita a disfrutar de una nueva función de cine este jueves 15 de octubre, con la proyección de “Hechizo de amor: la magia continúa”, una historia de fantasía, drama y comedia que vuelve a reunir a las reconocidas actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La película retoma la historia de las hermanas Owens, quienes deberán enfrentarse a una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia. Entre magia, vínculos familiares y situaciones inesperadas, la historia propone continuar el universo que conquistó al público con su combinación de romance, humor y elementos sobrenaturales.

La producción cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Sandra Bullock, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Stockard Channing y Dianne Wiest, bajo la dirección de Susanne Bier.

La propuesta es una oportunidad para reencontrarse con personajes entrañables y disfrutar de una nueva aventura en la pantalla grande.

Detalles de la función

Día: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. Horario: 21:30.

21:30. Lugar: Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana.

Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana. Entrada general: $5.000.

$5.000. Socios: $4.000.

El Cine Club renueva así su invitación a compartir una noche de cine y dejarse llevar, una vez más, por la magia de las historias en la pantalla grande.