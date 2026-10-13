El Complejo Educativo Santa María de los Ángeles prepara una nueva edición de “El arte de soñar”

Este viernes 16 de octubre se realizará el 20.º Encuentro de Cultura “El arte de soñar”, organizado por el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles de María Juana. La propuesta reunirá actividades educativas, artísticas, recreativas y culturales durante toda la jornada, con una programación destinada a estudiantes y a la comunidad.

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, charlamos con Anabelia Frandino, quien brindó detalles de esta nueva edición y de las actividades previstas para compartir a lo largo del día.

La jornada comenzará a las 9 con una celebración de inicio en la capilla de la escuela. Luego, las actividades continuarán con una pintada sobre calle Padre Calleri, frente a la institución, y una muestra pedagógica que permitirá conocer distintas experiencias y propuestas educativas.

El programa también incluirá juegos coordinados por el profesor Carlos Bugari y la obra teatral “El Messi durmiente”, que tendrá dos presentaciones durante la mañana: a las 11 para estudiantes del segundo ciclo de primaria y, posteriormente, para niñas y niños del jardín de infantes y del primer ciclo de primaria.

Además, los alumnos del ciclo orientado de las escuelas secundarias de la localidad participarán de la charla “Desuso de métodos preventivos”, a cargo de la doctora Laura Allasia. El cierre de las actividades matutinas está previsto para las 12:30, con la finalización de la muestra pedagógica.

Una tarde de cultura, música y encuentro

La propuesta continuará por la tarde, con la reapertura de la muestra pedagógica a partir de las 18. También habrá juegos coordinados por Carlos Bugari y el cierre de la exposición está previsto para las 21.

Sin embargo, la jornada tendrá continuidad con una propuesta musical para disfrutar entre jóvenes y familias. Después del cierre de la muestra se realizará la Peña Modo Joven, que contará con bailes presentados durante la Estudiantina 2026 y distintas actuaciones musicales.

Entre los artistas y participantes estarán el taller de música a cargo del profesor Ezequiel Mina, Juli Retamozo, de San Vicente, y Fabián Moreno. La organización también dispondrá de un servicio de buffet desde las 20.

Veinte ediciones de una propuesta educativa y cultural

A lo largo de sus ediciones, “El arte de soñar” se presenta como un espacio para vincular la educación con el arte, la creatividad y la participación de los estudiantes. La iniciativa propone salir de las actividades habituales del aula y generar experiencias compartidas a través de la música, el teatro, la pintura, los juegos y el intercambio de conocimientos.

La vigésima edición invita a la comunidad de María Juana a acercarse al Complejo Educativo Santa María de los Ángeles y participar de una jornada que tendrá actividades desde la mañana hasta la noche, con la educación y la cultura como protagonistas.