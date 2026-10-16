El Coro Emigranti lleva la cultura argentina a España con la participación de voces de María Juana

Desde España, Luis Anselmi dialogó con la mañana de Comunicándonos y compartió detalles de la gira que realiza el Coro Emigranti por el país europeo, una experiencia que reúne a cantantes de distintas localidades y que también cuenta con la participación de representantes de María Juana.

Durante la comunicación, Anselmi relató cómo se desarrolla esta recorrida musical, que permite llevar la música coral y las expresiones de la cultura argentina a distintos escenarios del Viejo Continente.

La participación de los mariajua­nenses representa una oportunidad para compartir el talento local, fortalecer los vínculos culturales y mostrar, a través de la música, parte de la identidad argentina ante públicos de otros países.

La gira contempla encuentros con otros coros y presentaciones que permiten intercambiar experiencias, conocer nuevas tradiciones y generar lazos entre artistas de diferentes lugares. En ese contexto, la música se convierte en un lenguaje universal capaz de unir culturas y transmitir historias, raíces y sentimientos.

Para los integrantes del coro, formar parte de esta experiencia significa mucho más que realizar una serie de conciertos: es la posibilidad de representar a sus comunidades y llevar sus voces a escenarios internacionales.

La comunicación con Luis Anselmi desde España permitió acercar a la audiencia de Radio María Juana las vivencias de esta gira y destacar el valor de la cultura como puente entre los pueblos, con la presencia de María Juana en una experiencia artística que trasciende fronteras.