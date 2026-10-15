El Jardín de Infantes N.º 34 María Montessori abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

En la mañana de la radio, charlamos con Verónica, directora del Jardín de Infantes N.º 34 “María Montessori”, quien brindó detalles sobre el período de inscripciones para el ciclo lectivo 2027 y los requisitos para las familias interesadas.

Según informó la institución, las inscripciones se realizarán desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre, destinadas a los ingresantes de 2 años que cumplan esa edad hasta el 30 de junio de 2027 y a los niños de 3 años que no hayan asistido al jardín durante el ciclo lectivo 2026.

Las familias podrán acercarse al establecimiento en el horario de 10 a 11:30, y deberán presentar una fotocopia del DNI del niño o la niña.

Además, desde el jardín informaron que la integración de los nuevos ingresantes se realizará el martes 27 de octubre, a las 20 horas. La invitación correspondiente será enviada a las familias.

De esta manera, el Jardín María Montessori comienza a organizar el próximo año escolar, acompañando a las familias en una etapa importante para el inicio de la trayectoria educativa de los más pequeños.

Verónica compartió esta información durante la entrevista en Comunicándonos, donde también se difundieron los detalles para que las familias puedan tener en cuenta las fechas, los horarios y la documentación necesaria.