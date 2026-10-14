El Jardín N° 74 se prepara para una nueva edición de “El arte de soñar”

En la mañana de Comunicándonos, maestras del Jardín de Infantes N° 74 de María Juana compartieron detalles de una nueva edición de “El arte de soñar”, la propuesta que se realizará este viernes 16 de octubre.

La actividad invita a la comunidad a disfrutar de una jornada donde el arte, la creatividad y la imaginación se convierten en protagonistas, a través de una propuesta educativa que busca dar lugar a la expresión y al trabajo realizado desde la institución.

Durante la charla en la radio, las docentes brindaron detalles sobre la organización y la importancia de generar estos espacios para que los chicos puedan explorar diferentes formas de expresión y compartir sus experiencias con las familias y la comunidad.

“El arte de soñar” representa una oportunidad para poner en valor el trabajo cotidiano del jardín y el lugar fundamental que ocupan el arte y la creatividad en los primeros años de aprendizaje.