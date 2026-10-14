“El Messi durmiente”, una propuesta teatral para disfrutar en “El arte de soñar”

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con la profesora de Música Noelia Varela, quien brindó detalles sobre la obra teatral “El Messi durmiente”, una de las propuestas que formará parte de una nueva edición de “El arte de soñar”, que se realizará este viernes 16 de octubre.

La puesta en escena contará con 20 actores sobre el escenario, en una propuesta que combinará teatro, creatividad y trabajo en equipo, con el objetivo de acercar el arte a los estudiantes a través de una experiencia pensada especialmente para el público infantil.

La obra tendrá dos presentaciones durante la mañana. La primera será a las 11 horas, destinada a estudiantes del segundo ciclo de nivel primario. Posteriormente, se realizará una nueva función para niñas y niños del jardín de infantes y del primer ciclo de primaria.

Durante la entrevista, Noelia Varela compartió detalles de la preparación y del trabajo que hay detrás de esta propuesta, que reunirá a sus protagonistas para dar vida a una historia que promete captar la atención de los más chicos.

De esta manera, “El Messi durmiente” se suma a las actividades de “El arte de soñar”, una iniciativa que busca promover la expresión artística y generar espacios de encuentro y aprendizaje a través del arte.