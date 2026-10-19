El Turismo del Centro Santafesino llega a María Juana para disputar una fecha clave del campeonato

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El Autódromo Atilio Serre de María Juana será escenario este sábado 24 y domingo 25 de octubre de una nueva fecha del Turismo del Centro Santafesino. La competencia marcará la anteúltima cita de la temporada y será determinante para las aspiraciones de los pilotos que buscan quedarse con los campeonatos en las distintas categorías.

El excelente circuito de María Juana volverá a recibir a protagonistas de la región en un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y una intensa lucha por los puntos, cuando el calendario comienza a entrar en su etapa decisiva.

La programación incluirá las categorías Buggy Renault y Fórmula Santafesina, además de todas las divisiones del karting: Pre Escuela, Escuela, Junior, Varilleros, Livianos y Pesados.

Con los campeonatos cada vez más cerca de su definición, cada carrera será fundamental para sumar puntos y llegar con posibilidades a la última fecha. Por eso, se espera un fin de semana de grandes emociones en pista, con pilotos que buscarán aprovechar cada oportunidad para avanzar en las posiciones.

Además de la actividad deportiva, habrá servicio de buffet para quienes se acerquen a disfrutar de las competencias.

El Turismo del Centro Santafesino vuelve a María Juana con una propuesta ideal para los amantes del automovilismo, en una fecha que puede empezar a definir el rumbo de los campeonatos y que tendrá al Autódromo Atilio Serre como protagonista.