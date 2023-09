En María Juana Calvo acompañó el 60° Aniversario de la Escuela Secundaria N°8143 José Manuel Estrada

Aniversario que fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe a través de un proyecto de declaración presentado por el senador Calvo durante la última sesión legislativa, reconociendo la labor pedagógica y educativa de este establecimiento educativo.

El sábado 16 de septiembre la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” de María Juana realizó un acto en celebración por su 60° aniversario, en sus instalaciones de la calle Sarmiento, donde su directora Georgina María Lora y la comisión directiva recibieron a el senador provincial Alcides Calvo, la presidenta comunal, Sandra Gaido, alumnos, ex alumnos, personal docente y no docente que cumplio funciones en el establecimiento educativo para celebrar juntos.

Durante el emotivo acto se produjo un descubrimiento de placa en la fachada del edificio otorgada por la comuna local, al igual que un tótem informativo que forma parte del museo a cielo abierto de María Juana, para luego dar lugar al acto protocolar en el patio de la escuela, donde se reconoció a ex directores, ex alumnos y ex profesores, algunos en el recuerdo imborrable de la institución que dejaron su huella en la formación de los alumnos y además el senador Calvo hizo entrega de la declaración de interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe en manos de la directora de la institución, reconociendo de esta manera a todo el estamento educativo de la institución.

En palabras de Calvo ante los presentes, “60 años no es poco y es el momento oportuno para recordar a todos los que tuvieron ese momento para mirar a futuras generaciones, reconocer a todos los que de alguna manera u otra pasaron por aquí, ex alumnos, docentes, a aquellos que colaboraron desinteresadamente para que podamos celebrar esto el dia de hoy, como representante de la provincia, como representante del Departamento y de esta localidad, quiero estar junto a usted, es su fiesta, la fiesta de la escuela la que ha marcado toda una trayectoria desde el punto de vista pedagógico y educativo, forjadores de personas pero también de dirigentes y profesionales, por ello renuevo mi compromiso de seguir trabajando por la educación, por todas las escuelas, por todos ustedes y por las futuras generaciones. Felices 60 años”.

También se procedió a la inauguración de una biblioteca que lleva el nombre de Claudia Molinero, ex docente muy recordada por la comunidad educativa, donde sus familiares donaron más de 600 ejemplares que le pertenecieron a Claudia, para nutrir el patrimonio educativo de la institución y servir como material de consulta para quien lo necesite.