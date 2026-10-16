Ferrato Hogar: opciones y regalos para sorprender a mamá en su día

En la previa del Día de la Madre, Juanjo Ferrato, de Ferrato Hogar, visitó los estudios de Radio María Juana para compartir propuestas y alternativas para quienes buscan un regalo especial para mamá.

Durante la charla, presentó las opciones que ofrece el comercio para esta fecha tan especial, una oportunidad para encontrar ese detalle que combine utilidad, calidad y cariño.

Con distintas alternativas para todos los gustos y necesidades, Ferrato Hogar se prepara para acompañar a las familias en la búsqueda del regalo ideal para homenajear a mamá.

El Día de la Madre es una ocasión para agradecer, compartir y demostrar afecto. Y elegir un regalo también puede ser una manera de expresar ese reconocimiento a quienes ocupan un lugar tan importante en nuestras vidas.