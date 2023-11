Finalizó el Torneo Clausura en divisiones inferiores de la LRF

El último fin de semana se disputó las 13ª fecha y última del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina que ya había dejado a Florida de Plaza Clucellas como Campeón de la tabla general y solo restaba conocer los campeones en cada una de las categorías.



La última jornada que se jugó entre el día sábado y lunes dejó como Campeón a Brown de San Vicente en 9ª división, a Defensores de la ciudad de Frontera en 8ª y 7ª y a Zenón Pereyra FC en 6ª categoría.



En cuanto a los equipos de María Juana, Talleres recibió, el día sábado, a San Martín de Angélica cerrando la temporada con tres victorias: en 9ª 1 a 0, en 8ª 3 a 1 y en 7ª 7 a 1; mientras que en 6ª cayó por 1 a 0, finalizando en las 10ª colocación en la sumatoria general.



Por su parte, Atlético María Juana viajó a Zenón Pereyra el día domingo para enfrentarse al Zenón Pereyra FC finalizando la temporada con tes empates y una victoria: en 9ª igualó 1 a 1, en 7ª 0 a 0 y en 6ª 2 a 2; en tanto que logró el triunfo en 8ª 2 a 0. Los equipos conducidos por Gerardo Bertorello, Juan Bach y Pablo Cernotti terminaron en la 7ª colocación de la general.



Los equipos “mariajuanenses” cerraron un año de mucho aprendizaje con el objetivo institucional de formar no solo futbolistas, sino acompañar en la construcción personal de cada uno de ellos. Formar y educar son las bases de un gran futuro.



Todos los resultados:

6ta división

Def. Frontera 1 vs 3 Florida

Atl. Esmeralda 1 vs 2 Sp. Santa Clara

Talleres 0 vs 1 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 1 vs 0 La Trucha FC (No presenta categoría)

Zenón Pereyra FC 2 vs 2 Atl. María Juana

Boch. Bochazo 0 vs 2 Brown

La Hidráulica 5 vs 0 Sp. Libertad

CAMPEÓN: Zenón Pereyra FC



7ma división

Def. Frontera 1 vs 1 Florida

Atl. Esmeralda 1 vs 2 Sp. Santa Clara

Talleres 7 vs 1 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 1 vs 1 La Trucha FC

Zenón Pereyra FC 0 vs 0 Atl. María Juana

Boch. Bochazo 0 vs 0 Brown

La Hidráulica 3 vs 1 Sp. Libertad

CAMPEÓN: Def. Frontera



8va división

Def. Frontera 1 vs 1 Florida

Atl. Esmeralda 0 vs 1 Sp. Santa Clara

Talleres 3 vs 1 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 3 vs 4 La Trucha FC

Zenón Pereyra FC 0 vs 2 Atl. María Juana

Boch. Bochazo 0 vs 2 Brown

La Hidráulica 5 vs 1 Sp. Libertad

CAMPEÓN: Defensores de Frontera



9na división

Def. Frontera 0 vs 1 Florida

Atl. Esmeralda (No presenta categoría) 0 vs 1 Sp. Santa Clara

Talleres 1 vs 0 San Martín de Angélica

Dep. Josefina 1 vs 0 La Trucha FC (No presenta categoría)

Zenón Pereyra FC 1 vs 1 Atl. María Juana

Boch. Bochazo 0 vs 3 Brown

La Hidráulica (No presenta categoría) 0 vs 1 Sp. Libertad

CAMPEÓN: Brown de San Vicente



Tabla General: Florida 228 (Campeón), Brown 205, Sportivo Santa Clara 192, Defensores Frontera 182, Bochazo 172, Zenón Pereyra FC 156, Atlético María Juana 155, La Hidráulica 146, Dep. Josefina 131, Talleres– Sp. Libertad 109, San Martín 85, At. Esmeralda 78, La Trucha FC 73.