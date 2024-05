Fútbol de Inferiores: buena cosecha de puntos para los equipos locales

El día sábado se llevó a cabo la 3ª fecha del torneo Apertura Zona Sur de divisiones inferiores de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. Talleres fue local y Atlético María Juana viajó a Estación Clucellas.

El “Pedro Molina” fue el escenario que recibió al local y a Juventud Unida de Villa San José. Ante un buen marco de público, el semillero de la “T” desarrolló una gran jornada tras cosechar 10 unidades para la sumatoria general producto de las victorias en 9ª 1 a 0, en 8ª 3 a 0 y en 6ª 1 a 0. En tanto que en 7ª categoría igualó 0 a 0.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a la localidad de Estación Clucellas para medirse ante Sportivo Libertad. Los equipos “auriazules” lograron sumar 6 puntos para la general tras las victorias en 8ª por 3 a 1 y en 7ª por 1 a 0. Mientras que en 9ª fue derrota por 3 a 0 y en 6ª por 1 a 0.

Te contamos todos los resultados categoría por categoría:

9ª división:

Talleres 1 – 0 Juv. Unida

Brown 0 – 0 B. Bochazo

Dep. Susana 0 – 3 Florida

Sp. Libertad 3 – 0 Atl. María Juana

Libre: San Martín

Posiciones: 9 Florida. 6 Sp. Libertad-Talleres, 5 Brown, 4 Dep. Susana, 2 Juv. Unida, 1 B. Bochazo, 0 Atl. María Juana



8ª división:

Talleres 3 – 0 Juv. Unida

Brown 3 – 0 B. Bochazo

Dep. Susana 1 – 2 Florida

Sp. Libertad 1 – 3 Atl. María Juana

Libre: San Martín

Posiciones: 9 Brown-Florida, 4 B. Bochazo-Talleres, 3 Atl. María Juana-Juv. Unida, 1 Sp. Libertad-San Martín, 0 Dep. Susana



7ª división:

Talleres 0 – 0 Juv. Unida

Brown 0 – 3 B. Bochazo

Dep. Susana 2 – 2 Florida

Sp. Libertad 0 – 1 Atl. María Juana

Libre: San Martín

Posiciones: 9 B. Bochazo, 6 Atl. María Juana, 5 Juv. Unida, 4 Brown-Florida, 3 San Martín, 1 Talleres-Dep. Susana



6ª división:

Talleres 1 – 0 Juv. Unida

Brown 0 – 0 B. Bochazo

Dep. Susana 1 – 2 Florida

Sp. Libertad 1 – 0 Atl. María Juana

Libre: San Martín

Posiciones: 7 Brown-Florida, 4 Dep. Susana-Sp. Libertad, 3 San Martín-B. Bochazo-Talleres, 1 Atl. María Juana



Posiciones Generales: 29 Florida, 25 Brown, 17 B. Bochazo, 14 Talleres, 11 Sp. Libertad, 10 Atl. María Juana-Juv. Unida, 9 Dep. Susana, 7 San Martín.

Próxima fecha (4ª): CAMJ vs Dep. Susana, Florida vs Brown, B. Bochazo vs Talleres, Juv. Unida vs San Martín. Libre: Sp. Libertad