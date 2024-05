Fútbol Inferiores: en una nueva edición del clasico local, Atlético y Talleres dividieron puntos

El día sábado se jugó la 6ª fecha del Torneo Apertura en divisiones inferiores que tuvo como condimento el clásico mariajuanense.

El estadio “Néstor Tomás Suppo” fue el escenario que albergó a una nueva edición del clásico local en sus cuatros categorías puntuables.

Atlético María Juana recibió a Talleres en lo que fue una gran fiesta donde repartieron puntos. Tanto el “auriazul” como la “T” sumaron 6 unidades para la tabla general productos de las victorias en 9ª por 1 a 0 y 6ª 2 a 0 de Talleres; y los triunfos en 8ª por 2 a 0 y en 7ª por 6 a 0 de Atlético.

Un clásico más, una fiesta más para el futuro de las instituciones deportivas locales, mostrando una vez más el trabajo en cada uno de los semilleros.

Te compartimos todos los resultados de la 6ª jornada de inferiores:

9na división

Sp. Libertad 1 vs 0 Brown

Atl. María Juana 0 vs 1 Talleres

Florida 1 vs 0 San Martín de Angélica (No presenta categoría)

Boch. Bochazo 0 vs 0 Juv. Unida

Libre: Dep. Susana

Posiciones: 18 Florida, 12 Sp. Libertad-Talleres, 6 At. María Juana-Juv. Unida, 5 Bochazo-Brown, 4 Dep. Susana, 0 San Martín.



8va división

Sp. Libertad 1 vs 2 Brown

Atl. María Juana 2 vs 0 Talleres

Florida 3 vs 0 San Martín de Angélica

Boch. Bochazo 3 vs 0 Juv. Unida

Libre: Dep. Susana

Posiciones: 18 Brown, 12 Florida, 11 Bochazo, 9 At. María Juana, 8 Talleres, 4 Sp. Libertad-Juv. Unida, 2 San Martín, 0 Dep Susana.



7ma división

Sp. Libertad (No presenta categoría) 0 vs 1 Brown

Atl. María Juana 6 vs 0 Talleres

Florida 4 vs 1 San Martín de Angélica

Boch. Bochazo 2 vs 1 Juv. Unida

Libre: Dep. Susana

Posiciones: 18 Bochazo, 12 At. María Juana, 11 Brown-Florida, 8 Juv. Unida, 4 Dep. Susana, 3 San Martín, 1 Talleres, 0 Sp. Libertad



6ta división

Sp. Libertad 3 vs 1 Brown

Atl. María Juana 0 vs 2 Talleres

Florida 1 vs 1 San Martín de Angélica

Boch. Bochazo 1 vs 0 Juv. Unida (No presenta categoría)

Libre: Dep. Susana

Posiciones: 14 Florida, 10 Dep. Susana-Brown, 9 Talleres-Bochazo, 7 Sp. Libertad-San Martín, 1 At. María Juana, 0 Juv. Unida



Tabla General: 55 Florida, 44 Brown, 43 Bochazo, 30 Talleres, 28 At. María Juana, 23 Sp. Libertad, 18 Dep. Susana-Juv. Unida, 12 San Martín.



Próxima fecha (7ª): Talleres vs Sp. Libertad, San Martín vs At. María Juana, Juv. Unida vs Florida, Brown vs Dep Susana. Libre: Bochazo