Futsal: María Juana cayó en las tres categorías ante La Emilia

Se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Departamental San Martín de Futsal, con María Juana enfrentando como visitante a La Emilia.

La jornada no fue favorable para los equipos mariaj uanenses, ya que el conjunto local se quedó con las tres victorias.

En Reserva, María Juana cayó por 6 a 2. Los dos goles del equipo fueron convertidos por Luis Wainzettel.

En Senior, el partido fue más parejo, aunque nuevamente terminó con victoria de La Emilia por 6 a 4. Para María Juana marcaron Federico López, Maximiliano Iturre y Leonardo Ribotta en dos oportunidades.

Finalmente, en Primera División, La Emilia se impuso por 6 a 1. El único tanto de María Juana fue convertido por Agustín Bonino.

Ahora los equipos tendrán la posibilidad de recuperarse en la próxima jornada, cuando María Juana reciba a Brown. El encuentro está previsto para el viernes 9 de octubre.