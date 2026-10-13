Inferiores: Atlético María Juana y Talleres tuvieron acción en una nueva fecha del fútbol juvenil

Los equipos de divisiones inferiores de Atlético María Juana y Talleres disputaron sus respectivos compromisos el sábado 10 de octubre, con actividad en las categorías Novena, Octava, Séptima y Sexta División.

Atlético María Juana recibió a San Martín de Angélica

En la cancha del Club Atlético María Juana, las categorías juveniles del conjunto auriazul se enfrentaron a San Martín de Angélica en una jornada que terminó con dos victorias y dos derrotas para el local.

En Novena División, Atlético María Juana consiguió una contundente victoria por 4 a 0. Thiago Junco marcó dos goles, mientras que Valentín Starna y Lisandro Marinone completaron la cuenta.

En Octava División, el triunfo fue para San Martín de Angélica, que se impuso por 4 a 2. Los goles del equipo local fueron convertidos por Luciano Ribotta y Agustín Lovera.

La Séptima División también tuvo una alegría auriazul: Atlético María Juana ganó 3 a 0 con tantos de Simón Cernotti, Bryan Soria y Genaro Pagnone.

Por último, en Sexta División, San Martín de Angélica se llevó la victoria por 2 a 1. Santiago Colombero marcó el único gol del conjunto de María Juana.

De esta manera, Atlético María Juana cerró la jornada con dos triunfos y dos caídas, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura.

Talleres visitó a Deportivo Josefina

Por su parte, Talleres de María Juana viajó para enfrentar a Deportivo Josefina, con resultados desfavorables en tres de las cuatro categorías disputadas.

En Novena División, el conjunto rojiblanco consiguió una importante victoria por 3 a 0. Eduardo Camapunci, en dos oportunidades, e Hipólito Lozano fueron los autores de los goles de Talleres.

En Octava División, Deportivo Josefina se impuso por 4 a 0, mientras que en Séptima División volvió a quedarse con el triunfo, esta vez por 2 a 1.

Finalmente, en Sexta División, el equipo local ganó por 1 a 0 y completó una jornada favorable en cuanto a resultados.

Se acerca el cierre del Clausura

La actividad de las divisiones inferiores entra en la etapa final del Torneo Clausura. Atlético María Juana tendrá su próximo compromiso frente a La Hidráulica, en cancha de esta última institución, en el marco de la última fecha del certamen.

Los encuentros representan una instancia importante para los clubes de la región, que continúan apostando a la formación deportiva de sus jugadores y al desarrollo de las categorías juveniles.