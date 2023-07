Inferiores: el clásico mariajuanense será el atractivo de la fecha

La 12° fecha del Torneo Apertura de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol se disputará el sábado a partir de las 14:00 horas con el condimento del clásico de María Juana.

Los equipos de la localidad reeditarán un nuevo clásico mariajuanense en todas sus categorías y el estadio “Pedro Molina” del Barrio San Francisco será el lugar de encuentro.

El resto de la fecha tendrá estos encuentros, At. Esmeralda vs Brown, Defensores de Frontera vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra FC vs Florida, Dep. Josefina vs San Martín, La Hidráulica vs La Trucha FC, Bochazo vs Sp. Libertad.