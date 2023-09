Inferiores LRF: Talleres jugó de local y Atlético fue visitante

En una nueva fecha del Torneo Clausura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético María Juana sumó 7 unidades y Talleres 3 puntos.



El sábado por la tarde se jugó la séptima jornada en categorías formativas y Talleres en el estadio “Pedro Molina” recibió a Zenón Pereyra F.C con el que cayó en 9ª 2 a 0, 8ª 1 a 0 y en 6ª 2 a 1. En tanto, que em 7ª división obtuvo la vitoria por 2 a 0.



Por su parte, Atlético María Juana viajó a la ciudad de Frontera para medirse con La Trucha al que derrotó en 9ª y 6ª 1 a 0 (no presenta categoría), en 8ª igualó 1 a 1 y en 7ª perdió 4 a 2.



Compartimos todos los resultados de la jornada y las posiciones:



9ª división:

La Trucha 0 – 1 Atl. María Juana

San Martín 0 – 6 Brown

La Hidráulica – Atl. Esmeralda (NO presentan)

Sp. Libertad 1 – 3 Florida

B. Bochazo 0 – 3 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina 2 – 2 Def. Frontera

Talleres 0 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 21 Zenón Pereyra F.C, 17 Brown, 16 Florida, 15 Sp. Santa Clara, 14 Atl. María Juana, 13 Talleres, 11 Def. Frontera, 10 B. Bochazo, 7 Dep. Josefina, 6 Sp. Libertad, 4 San Martín



8ª división:

La Trucha 1 – 1 Atl. María Juana

San Martín 2 – 4 Brown

La Hidráulica 2 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Libertad 0 – 5 Florida

B. Bochazo 1 – 2 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina 0 – 4 Def. Frontera

Talleres 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 17 La Hidráulica, 16 Def. Frontera-Sp. Santa Clara, 15 Atl. Esmeralda, 14 Brown, 13 Florida-Zenón Pereyra F.C, 11 La Trucha, 10 Dep. Josefina, 7 Atl. María Juana, 4 B. Bochazo, 3 Talleres, 1 Sp. Libertad, 0 San Martín



7ª división:

La Trucha 4 – 2 Atl. María Juana

San Martín 0 – 3 Brown

La Hidráulica 2 – 0 Atl. Esmeralda

Sp. Libertad 0 – 1 Florida

B. Bochazo 3 – 1 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina 1 – 2 Def. Frontera

Talleres 2 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 19 Def. Frontera, 17 B. Bochazo, 16 Florida, 13 La Trucha, 10 Sp. Santa Clara, 9 Dep. Josefina-Brown-Talleres, 8 La Hidráulica, 6 Atl. María Juana-Sp. Libertad

4 San Martín, 3 Zenón Pereyra F.C, 1 Atl. Esmeralda



6ª división:

La Trucha 0 – 1 Atl. María Juana

San Martín 1 – 2 Brown

La Hidráulica 1 – 1 Atl. Esmeralda

Sp. Libertad 2 – 1 Florida

B. Bochazo 1 – 0 Sp. Santa Clara

Dep. Josefina 3 – 2 Def. Frontera

Talleres 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.

Posiciones: 15 Zenón Pereyra F.C-Dep. Josefina, 14 B. Bochazo, 12 Florida-Sp. Libertad, 11 Def. Frontera-Atl. Esmeralda, 9 Sp. Santa Clara-Atl. María Juana-Brown, 8 La Hidráulica, 4 San Martín, 3 Talleres



Tabla General: 168 Florida, 151 Brown, 150 Sp. Santa Clara, 146 B. Bochazo, 140 Def. Frontera, 129 Zenón Pereyra F.C, 107 La Hidráulica, 105 Atl. María Juana, 104 Dep. Josefina, 88 Talleres, 86 Sp. Libertad, 63 Atl. Esmeralda, 61 San Martín, 57 La Trucha



Próxima fecha (8ª): Brown vs Zenón Pereyra FC, Def, Frontera vs Talleres, At. Esmeralda vs Dep. Josefina, Sp, Santa Clara vs La Hidráulica, Florida vs Bochófilo Bochazo, At. María Juana vs Sp. Libertad, San Martín vs La Trucha FC