Inferiores: Se jugó la fecha 11 previo al clásico local

Como cada sábado se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético María Juana recibió a Deportivo Josefina y Talleres visitó a Florida de Plaza Clucellas.



En el “Néstor Tomás Suppo”, Atlético María Juana se midió ante Deportivo Josefina obteniendo 3 triunfos y una derrota. Mientras que, Talleres viajó a Plaza Clucellas logrando dos empates.



Todos los resultados:



9na división:

Brown – Sp. Libertad (postergado para el día lunes)

La Trucha 0 – 1 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 1 Def. Frontera

San Martín 1 – 0 La Hidráulica

Atl. María Juana 6 – 0 Dep. Josefina

Florida 0 – 0 Talleres

Sp. Santa Clara 1 – 0 Zenón Pereyra F.C.



Posiciones: 30 Brown (Campeón), 26 Sp. Santa Clara-Florida, 25 Zenón Pereyra F.C, 24 Atl. Maria Juana, 19 B.Bochazo, 18 Talleres, 15 San Martín, 14 Sp.Libertad, 13 Def. Frontera, 6 Dep. Josefina



8ª división:

Brown – Sp. Libertad (postergado para el día lunes)

La Trucha 1 – 0 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 2 – 1 Def. Frontera

San Martín 1 – 3 La Hidráulica

Atl. María Juana 2 – 0 Dep. Josefina

Florida 5 – 0 Talleres

Sp. Santa Clara 3 – 0 Zenón Pereyra F.C.



Posiciones: 29 Sp. Santa Clara, 28 Florida, 25 Def. Frontera, 21 La Trucha, 20 Brown-La Hidráulica, 13 Atl. Esmeralda, 12 B. Bochazo, 9 Talleres, 8 Dep. Josefina-San Martín-Zenón Pereyra F.C-Atl. María Juana, 6 Sp. Libertad.



7ª división:

Brown – Sp. Libertad (postergado para el día lunes)

La Trucha 0 – 4 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 0 – 2 Def. Frontera

San Martín 0 – 3 La Hidráulica

Atl. María Juana 2 – 4 Dep. Josefina

Florida 1 – 0 Talleres

Sp. Santa Clara 1 -0 Zenón Pereyra F.C.



Posiciones: 28 Def. Frontera-B.Bochazo, 23 Florida, 22 La Hidráulica, 20 Sp. Libertad, 19 Dep. Josefina, 15 Talleres-Sp. Santa Clara, 9 Atl. María Juana, 8 Zenón Pereyra F.C-Atl. Esmeralda, 7 San Martín, 5 La Trucha, 4 Brown.



6ª división:

Brown – Sp. Libertad (postergado para el día lunes)

La Trucha 0 – 1 B. Bochazo

Atl. Esmeralda 1 – 1 Def. Frontera

San Martín 2 – 1 La Hidráulica

Atl. María Juana 2 – 1 Dep. Josefina

Florida 1 – 1 Talleres

Sp. Santa Clara 1 – 2 Zenón Pereyra F.C.



Posiciones: 31 B.Bochazo, 26 Zenón Pereyra F.C, 19 Atl. María Juana, 18 Dep. Josefina, 17 Brown, 15 Florida, 14 Sp. Libertad-Atl. Esmeralda-Def. Frontera, 13 La Hidráulica

12 Sp. Santa Clara-San Martín, 4 Talleres.



Tabla General: 92 Florida, 90 B. Bochazo, 82 Sp. Santa Clara, 80 Def. Frontera, 71 Brown, 67 Zenón Pereyra F.C, 60 Atl. María Juana, 55 La Hidráulica, 51 Dep. Josefina, 50 Sp. Libertad, 46 Talleres, 42 San Martín, 35 Atl. Esmeralda, 26 La Trucha



Próxima fecha (12): Talleres vs At. María Juana, At. Esmeralda vs Brown, Defensores de Frontera vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra FC vs Florida, Dep. Josefina vs San Martín, La Hidráulica vs La Trucha FC, Bochazo vs Sp. Libertad.