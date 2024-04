Inferiores: Talleres debutó en el torneo

Talleres dio el puntapié inicial en el torneo de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol con una victoria, un empate y dos derrotas.



Los equipos dirigidos por Néstor Camiscia y Jorge Sánchez dieron inicio a la temporada, luego de quedar libre en la primera jornada y las suspensiones por las condiciones climáticas, finalmente, los más chiquitos comenzaron el certamen 2024 visitando a San Martín de Angélica en el marco de las 2ª fecha del Apertura de la zona sur.



En 9ª categoría se quedó con los tres puntos tras el 1 a 0, en 8ª igualó con San Martín 1 a 1. En 7ª y 6ª división fueron derrotas por 3 a 0 y 2 a 1, respectivamente.



Te compartimos todos los resultados de la Zona Sur:



9ª división:

Florida – Sp. Libertad (juegan el día martes)

San Martín 0 – 1 Talleres M.J.

B. Bochazo 1 – 3 Dep. Susana

Juv. Unida 1 – 1 Brown

Libre: Atl. María Juana



Posiciones: 4 Dep. Susana-Brown, 3 Florida-Sp. Libertad-Talleres, 2 Juv. Unida, 0 B. Bochazo y Atl. María Juana



8ª división:

Florida – Sp. Libertad (juegan el día martes)

San Martín 1 – 1 Talleres M.J.

B. Bochazo 6 – 0 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 4 Brown

Libre: Atl. María Juana



Posiciones: 6 Brown, 4 B. Bochazo, 3 Florida-Juv. Unida, 1 Sp. Libertad-San Martín-Talleres, 0 Atl. María Juana y Dep. Susana



7ª división:

Florida 1 – 0 Sp. Libertad

San Martín 3 – 0 Talleres M.J.

B. Bochazo 2 – 0 Dep. Susana

Juv. Unida 1 – 1 Brown

Libre: Atl. María Juana

Posiciones: 6 B. Bochazo, 4 Brown-Juv. Unida, 3 Atl. María Juana-San Martín-Florida, 0 Talleres y Dep. Susana



6ª división:

Florida – Sp. Libertad (juegan el día martes)

San Martín 2 – 1 Talleres M.J.

B. Bochazo 1 – 1 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 1 Brown

Libre: Atl. María Juana



Posiciones: 6 Brown, 4 Dep. Susana, 3 San Martín, 2 B. Bochazo, 1 Florida-Atl. María Juana-Sp. Libertad, 0 Talleres.



Posiciones Generales: 20 Brown, 12 B. Bochazo, 9 Juv. Unida, 8 Dep. Susana, 7 Florida-San Martín, 5 Sp. Libertad, 4 Atl. María Juana-Talleres



Próxima fecha (3ª): Talleres vs Juv. Unida, Brown vs. Bochazo, Dep. Susana vs Florida, Sp. Libertad vs At. María Juana. Libre: San Martín.