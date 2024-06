Inmejorable cosecha de puntos para las inferiores de Atlético María Juana y Talleres

En el marco de 8ª fecha del Torneo Apertura de las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, Atlético María Juana ganó todo lo que jugó y Talleres sumó dos victorias y un empate.

Por la zona sur de la Primera B de la LRF, el “auriazul” recibió en el estadio “Néstor Tomás Suppo” a Juventud Unida de Villa San José al que derrotó en todas sus categorías. En fue 9ª y 6ª fueron victorias por 1 a 0, en 8ª y 7ª por 3 a 0, respectivamente.

Por su parte, Talleres viajó a la localidad de Susana para enfrentar al Deportivo. Los dirigidos por Sánchez y Camiscia golearon en 8ª categoría por 7 a 0, en 6ª fue victoria 1 a 0, en 9ª empate 1 a 1 y 7ª derrota por 2 a 1.

9ª división:

Sp. Libertad 1 – 0 San Martín *

Atl. María Juana 1 – 0 Juv. Unida

Dep. Susana 1 – 1 Talleres

Florida 2 – 0 B. Bochazo

Libre: Brown

Posiciones: 22 Florida (CAMPEÓN), 16 Sp. Libertad, 14 Talleres, 12 Atl. María Juana, 8 Brown, 7 Juv. Unida, 5 B. Bochazo-Dep. Susana



8ª división:

Sp. Libertad 2 – 2 San Martín

Atl. María Juana 3 – 0 Juv. Unida

Dep. Susana 0 – 7 Talleres

Florida 1 – 0 B. Bochazo

Libre: Brown

Posiciones: 21 Brown (CAMPEÓN)18 Florida, 15 Atl. María Juana, 14 Talleres, 11 B. Bochazo, 5 Sp. Libertad, 4 Juv. Unida, 3 San Martín, 0 Dep. Susana (no presenta categoría)



7ª división:

Sp. Libertad 0 – 1 San Martín *

Atl. María Juana 3 – 0 Juv. Unida

Dep. Susana 2 – 1 Talleres

Florida 1 – 0 B. Bochazo

Libre: Brown

Posiciones: 18 B. Bochazo-Atl. María Juana, 14 Brown-Florida, 11 Juv. Unida, 7 Dep. Susana, 6 San Martín, 4 Talleres



6ª división:

Sp. Libertad 2 – 0 San Martín

Atl. María Juana 1 – 0 Juv. Unida*

Dep. Susana 1 – 2 Talleres

Florida 0 – 1 B. Bochazo

Libre: Brown

Posiciones: 17 Florida (CAMPEÓN), 13 Brown-Sp. Libertad, 12 Talleres-B. Bochazo, 10 Dep. Susana, 7 San Martín-Atl. María Juana



Posiciones Generales: 71 Florida, 56 Brown, 52 Atl. María Juana, 46 B. Bochazo, 44 Talleres, 34 Sp. Libertad, 22 Juv. Unida-Dep. Suana, 16 San Martín



Próxima fecha (9ª): Bochazo vs Atl. María Juana, Juv. Unida vs Sp. Libertad, San Martín vs Dep. Susana, Talleres vs Brown. Libre: Florida