La Cooperativa Telefónica de María Juana convoca a su Asamblea General Ordinaria

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Juan Manuel Jacob, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de María Juana Ltda., quien brindó detalles sobre la próxima Asamblea General Ordinaria de la institución.

La convocatoria está prevista para el jueves 29 de octubre de 2026, a las 19:30, en el quincho de la Cooperativa, ubicado en avenida Buriasco 251 de María Juana. La reunión permitirá a los asociados conocer y considerar la documentación correspondiente al último ejercicio económico, además de participar en decisiones vinculadas al funcionamiento y la organización de la entidad.

Los temas del orden del día

Durante la Asamblea se abordarán seis puntos principales: la lectura del acta anterior; la designación de dos asociados para firmar el acta junto con el presidente y el secretario; y la consideración de la Memoria, el Balance y los informes del síndico y del auditor correspondientes al 63.º ejercicio económico, cerrado el 30 de junio de 2026.

También se tratará la solicitud de autorización para suspender el reembolso de capital por tres ejercicios económicos, conforme a la Resolución INAES 1027/94. Además, se designará una comisión escrutadora de votos integrada por tres miembros y se realizará la elección de tres miembros titulares, cuyos mandatos finalizan, y de un miembro suplente.

Desde la Cooperativa informaron que la documentación correspondiente se encuentra a disposición de los asociados en la sede de la institución.

En cuanto a la presentación de listas, el plazo establecido es de hasta diez días antes de la Asamblea. Las mismas deberán estar avaladas por un petitorio suscripto por al menos 20 asociados.

La convocatoria representa una instancia importante para la participación de los socios en la vida institucional de la Cooperativa Telefónica de María Juana, tanto para conocer el estado de la entidad como para intervenir en las decisiones y la renovación parcial de su Consejo de Administración.

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

Horario: 19:30.

Lugar: quincho de la Cooperativa Telefónica.

Dirección: avenida Buriasco 251, María Juana.