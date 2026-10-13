La Escuela Agrotécnica realizará una “Té Rosa” en el marco de Octubre Rosa

La Escuela Agrotécnica de María Juana prepara una nueva edición de su encuentro solidario y de concientización sobre el cáncer de mama. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre en el patio de la institución, con una propuesta para compartir una tarde de encuentro en el marco de Octubre Rosa.

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, charlamos con Eugenia Sanabria, directora de la Escuela Agrotécnica, quien brindó detalles de la iniciativa e invitó a la comunidad a participar de esta jornada.

La propuesta busca generar un espacio para reunirse, compartir y acompañar las actividades de concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuyo abordaje requiere información, prevención y controles médicos oportunos.

Una tarde para compartir en comunidad

El encuentro tendrá como escenario el patio de la Escuela Agrotécnica, donde se espera reunir a integrantes de la comunidad educativa y vecinos de María Juana para disfrutar de una tarde de té y actividades compartidas.

La iniciativa se enmarca en Octubre Rosa, el mes dedicado a promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana.

A través de este tipo de encuentros, la institución propone combinar la participación comunitaria con un mensaje de sensibilización sobre el cuidado de la salud.

La invitación es para el sábado 24 de octubre en el patio de la Escuela Agrotécnica de María Juana.