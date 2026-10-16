La Escuela Fiscal N.º 398 abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

Leticia Lemos, integrante de la Escuela Fiscal N.º 398 “Domingo F. Sarmiento”, dialogó con Mónica B. Barceló en la mañana de Comunicándonos para informar sobre la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Durante la entrevista, explicó los motivos por los cuales la institución comienza anticipadamente con el período de inscripción y brindó detalles sobre la organización de cara al próximo año escolar.

La apertura de las inscripciones permite a las familias comenzar con tiempo los trámites necesarios para el ingreso de los alumnos y facilita a la escuela la planificación de los cursos, la matrícula y los recursos educativos para el nuevo ciclo lectivo.

Desde la institución invitan a las familias interesadas en inscribir a sus hijos a acercarse a la Escuela Fiscal N.º 398 para recibir información sobre los requisitos y el procedimiento correspondiente.

De esta manera, la escuela comienza a preparar el ciclo lectivo 2027, acompañando a las familias en una etapa importante de la trayectoria educativa de los estudiantes.