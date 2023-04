¿LA FELICIDAD ESTÁ A NUESTRO ALCANCE? ¿CÓMO ENCONTRARLA?

Un estudio realizado por la investigadora Gretchen Rubin identificó como, con el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto, podía experimentar una vida más feliz.

El olfato: explosión de energía y alegría

Oler toallas limpias o madera recién cortada puede generar un levantamiento rápido de energía. Un aroma, que dependerá de cada uno, puede marcarlo y generar un recuerdo. Pero, además, si es nuevo, podrá recordarlo, almacenarlo o guardarlo para más tarde. Este olor lo ata al momento presente y, al mismo tiempo, puede transportarlo a su pasado.

El tacto: “tratamiento” antiestrés

Existen distintos objetos que nos pueden hacer sentir más tranquilos, como son los juguetes pop, los spinners o, incluso, la masa. Rubin, logró identificar sus propios estímulos al usar el sentido del tacto. Antes de dar una charla, que generalmente le genera ansiedad, cuando se encuentra detrás del escenario sostiene un bolígrafo.

El oído: concentración y productividad

El silencio y el ruido son dos aspectos que afectan al sentido del oído. Por ejemplo, cuando la investigadora llevó su computadora portátil a una pequeña biblioteca para escribir el trabajo tranquila se distrajo con la tos de alguien. Sin embargo, cuando trabajó en una cafetería bulliciosa, las conversaciones a su alrededor le ayudaron a concentrarse. Entonces, descubrió que cuanto más puede controlar su entorno, menos le molestan los ruidos errantes.

La vista: creatividad

Seguramente, hemos pasado varias veces por el mismo lugar, pero nunca nos hemos detenido en los pequeños detalles que se despliegan por estos espacios. Es por eso que cuando necesita algo de inspiración, trata de detectarlos.

En sus caminatas diarias, en lugar de perderse en sus pensamientos, se da tareas: buscar el color púrpura, o identificar árboles, o ver si encuentra sombreros. De este modo encontró la belleza en un abrigo de una mujer o en una bandada de pájaros que sobrevolaban su cabeza.

El gusto: cercanía con otros

Comer con amigos y seres queridos es una forma antigua, pero también universal, de disfrutar de sabores únicos. Una verdadera costumbre humana.

Incluso, realizó una “fiesta de gusto” con el objetivo de conectarse con más con la gente. En ese momento, con sus amigos, buscaron calificar variedades de manzanas, de chocolate y de papas fritas y se desafiaban a detectar los cinco sabores básicos: dulce, agrio, salado, amargo y umami. Es más, hasta recordaron los dulces que comían cuando éramos niños.

Cada uno de los cinco sentidos puede transformar su vida.

* Gretchen Rubin es investigadora de la felicidad y autora de libros como “The Happiness Project”. Su trabajo más reciente es “La vida en cinco sentidos: cómo explorar los sentidos me sacó de mi cabeza y me llevó al mundo”. También es presentadora de un podcast llamado: “Happier with Gretchen Rubin”.





Por Natalia Poratti



Fuente: Infobae.com